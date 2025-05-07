Vatandaşların taleplerini dinleyen Vali Özkan, iletilen konuların çözümü için ilgili kurumlara talimatlar veriyor. Görüşmelerde özellikle yol, altyapı, eğitim ve sağlık gibi temel hizmetlerle ilgili sorunlar masaya yatırılıyor.

Vali Özkan, vatandaşlarla birebir temas kurarak sorunların kaynağını yerinde tespit etmeye özen gösteriyor. Her görüşmede, vatandaşların talepleri not alınarak çözüm süreçleri başlatılıyor. Ayrıca, ilgili birimlerle koordinasyon sağlanarak vatandaşların dile getirdiği konuların takibi yapılıyor.

Vali Özkan’ın bu ziyaretlerle vatandaşların devlete olan güvenini pekiştirmeyi amaçladığını belirtiyor. Vatandaşlar ise sorunlarının doğrudan Vali Özkan’a iletilmesinden duydukları memnuniyeti ifade ediyor.

Valilik makamından yapılan açıklamada, halkın talep ve önerilerinin her zaman dikkate alınacağı ve çözüm odaklı çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.