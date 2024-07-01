Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Gökyüzü Kartalları Grubu ile bir araya geldi.

Vali Mehmet Ali Özkan, Kayseri 1. Komando Tugayı'nda vatani görevini yapmış eski askerlerden oluşan Gökyüzü Kartalları Grubu'nu, Yozgat’a gerçekleştirdikleri ziyaret kapsamında Yozgat Jandarma Sosyal Tesisleri'nde ağırladı.

Vali Özkan, grup üyeleriyle bir araya gelerek hatıralarını ve deneyimlerini dinledi. Ayrıca, grubun şehitlerin hatırasını yaşatmak adına yaptığı çalışmalar ve sosyal sorumluluk projeleri hakkında üyelerden bilgi aldı.

Kayseri 1. Komando Tugayı'nda görev yapmış eski askerler, Özkan'a misafirperverliği için teşekkür etti. Özkan da grup üyelerine vatani görevlerini onurla yerine getirdikleri için minnettar olduğunu ifade etti.