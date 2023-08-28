Vali Mehmet Ali Özkan, Yozgat’ta yapıların çalışmaları yakından takip etmeye ve denetlemeye devam ediyor. Bu kapsamda Vali Özkan, POMEM Müdürü Zafer Kişi ve Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar'ı ziyaret edip çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Vali Mehmet Ali Özkan, ilk önce Polis Meslek Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti. Vali Özkan, POMEM Müdürü Zafer Kişi'den eğitim merkezi hakkında brifing aldı.

POMEM ziyareti sonrasında Özkan, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar'ı ziyaret ederek üniversite hakkında bilgi aldı. Haber Merkezi