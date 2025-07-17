Gerçekleştirilen toplantıya Vali Mehmet Ali Özkan, Yerköy Kaymakamı Mehmet Halis Aydın, Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan, Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Nazıf Yılmaz, YTSO Başkanı Coşkun Kahraman ve Yerköy Ticaret Borsası Başkanı Derviş Esatbeyoğlu katılım sağladı.

Toplantı sonrası açıklamada bulunan Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan, “Kaymakamımız Mehmet Halis Aydın, YTSO Başkanımız Coşkun Kahraman ve meclis üyeleri, Ticaret Borsası Başkanımız Derviş Esatbeyoğlu ve meclis üyeleri, YTSO Genel Sekreteri Ahmet Barış ve AK Parti Belediye Meclis Üyeleri Hakan Işık, Mehmet Yılmaz, Burhan Ceylan ve MHP Belediye Meclis Üyemiz Adem Metin ile birlikte, ilçemizin tarım ve ekonomi alanındaki geleceğine yön verecek projeleri değerlendirdik. Jeotermal Sera OSB’de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Yerköy’ümüzün kalkınması ve istihdamın artması için süreci yakından takip etmeye devam edeceğiz” dedi.