Yozgat Şehir Hastanesi ve Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Bilgilendirme toplantısı Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan başkanlığında yapıldı.

Yozgat Şehir Hastanesi ve Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında; Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, İl Sağlık Müdürü Mehmet Akif Karaarslan, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Fatih Erkoç, Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Murat Başer, Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Levent Albayrak ve ilgililerin katılımı ile değerlendirme toplantısı düzenlendi.