Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, vatandaşların sorun ve taleplerini dinlemeye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Vali Özkan, kendisine iletilen konuları dikkatle dinleyerek çözüm odaklı yaklaşımıyla öne çıkıyor. Görüşmeler sırasında vatandaşların ihtiyaçlarını tek tek not alan Özkan, ilgili kurum yetkililerine gerekli talimatları vererek sorunların ivedilikle çözülmesini sağlıyor.

Vali Özkan, devletin vatandaşın yanında olduğunu her fırsatta vurgulayarak, “Kapımız da gönlümüz de hemşehrilerimize sonuna kadar açıktır. Amacımız vatandaşlarımızın taleplerine en hızlı ve etkin şekilde çözüm üretmektir” mesajını verdi.