Vali Mehmet Ali Özkan, kendisiyle görüşmek isteyen vatandaşları kırmadı.

Makam odasının kapılarını vatandaşlara açan Özkan, kendisine ulaşmak isteyen vatandaşları kabul etti.

Kendisiyle görüşmek isteyen vatandaşları makamında misafir eden Vali Özkan, sorunlarını dinleyip taleplerini aldı.

Özkan, vatandaşların istek ve taleplerini kamu kurumlarının ilgili mercilerine doğrudan iletilmesini sağlamak, sorunlara hızlı çözümler bulmak ve vatandaşların devletle bağını daha da güçlendirmek istediğini aktardı.

Vali Özkan ile görüşen vatandaşlar ise sorunlarının ve taleplerinin dinlenmesinden dolayı duydukları memnuniyeti ifade ederek, teşekkür ettiler. Melike Aslı Arslan