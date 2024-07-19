Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, başkanları makamında ağırlamaya devam ediyor.

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Vali Mehmet Ali Özkan’ı ziyaret etti.

Vali Özkan, Başkan Gökhan Coşar ve beraberindekileri makamında ağırlayarak ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Özkan, ziyaretlerinden dolayı Başkan Coşar ve beraberindekilere teşekkür etti.

ODA BAŞKANINDAN ZİYARET

Bakkallar Odası Başkanı Mustafa Akdemir, Vali Mehmet Ali Özkan’ı ziyaret etti.

Ziyarette Vali Özkan, oda ile ilgili Başkan Mustafa Akdemir’den bilgi aldı. Özkan, ziyaretinden dolayı Başkan Akdemir'e teşekkür etti.