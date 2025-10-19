Türkiye’nin yakından bildiği devlet adamlarından biri olan Alaaddin Yüksel, 75 yaşında yaşamını yitirdi. Antalya, İzmir, Balıkesir ve Ankara gibi illerde valilik yapmış olan Yüksel’in vefatı kamuoyunda derin hüzün yarattı. Emekli vali ve aynı zamanda eski Emniyet Genel Müdürü olan Yüksel’in ölüm sebebi ise sağlık durumunun kötüleşmesine bağlı olarak gelişti.

Yüksel’in son zamanlarda yaşadığı nefes darlığı şikâyeti sebebiyle hastaneye kaldırıldığı, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi. Başarılı kamu görevi geçmişi ve topluma hizmet anlayışıyla tanınan Yüksel’in ardından birçok devlet yetkilisi ve vatandaş taziye mesajları paylaştı.

1950 doğumlu olan Alaaddin Yüksel, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Mülki idare kariyerine Kırklareli İl Maiyet Memurluğu ile başlayan Yüksel, Türkiye'nin çeşitli ilçelerinde kaymakamlık görevlerinde bulunmuştur.

Sırasıyla Aşkale, Çameli, Saimbeyli, Gerede, Şarköy ve Körfez gibi ilçelerde kaymakamlık yapmış, ardından İstanbul Vali Yardımcılığı görevine atanmıştır.

Ayrıca, 1996-1997 yıllarında Emniyet Genel Müdürü olarak da görev almıştır. 2014 yılında emekliye ayrılan Yüksel, Okan Üniversitesi Danışma Kurulu üyeliği gibi akademik sorumluluklar da üstlenmiştir.

Vali Alaaddin Yüksel’in vefat nedeni, edinilen bilgilere göre nefes alma zorluğu yaşaması sonrası gelişen sağlık sorunlarıdır. Dört gün önce fenalaşarak hastaneye kaldırılan Yüksel, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 75 yaşında hayata veda eden Yüksel’in ölüm haberi, görev yaptığı şehirlerde büyük üzüntüyle karşılandı.