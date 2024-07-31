Türkiye'nin önde gelen lüks giyim markalarından Vakko'nun sahibi Vitali Hakko, 2024 Paris Olimpiyatları'nda milli sporcularımız için hazırladığı tasarımlarla adından sıkça söz ettiriyor. Peki, Vakko'nun sahibi Vitali Hakko kimdir? Hakkında merak edilen detaylar haberimizde.

VİTALİ HAKKO'NUN HAYATI VE KARİYERİ

Vitali Hakko, 1913 yılında İstanbul'un Yedikule semtinde doğdu. Fransız işgali altındaki İstanbul'da eğitim gören Hakko, Maccabi Lisesi'nde öğrenim gördü. İlk iş deneyimini Mahmutpaşa'daki bir Rum tekstilci olan Spiros'un yanında çıraklık yaparak kazandı. Ardından Kapalıçarşı'da Kupidis mağazasında tezgahtarlık yaptı ve burada prestijli vitrin yarışmasında birincilik elde etti.

Cumhuriyet dönemi modernleşme sürecinde, 1934 yılında açtığı Şen Şapka mağazasıyla Türkiye'de şapka modasını popülerleştirdi. Şapka modasının yerini eşarpların almasının ardından, mağazasının adını Vakko olarak değiştirdi. 1962 yılında Beyoğlu'nda açtığı Türkiye'nin en büyük mağazasıyla modern mağazacılık anlayışını tanıttı ve hazır giyime geçti.

Vitali Hakko, Avrupa moda endüstrisiyle yakından ilgilenerek Vakko'yu uluslararası bir marka haline getirmek için büyük çaba sarf etti.

VİTALİ HAKKO'NUN KİŞİSEL HAYATI

İstanbul doğumlu ve Sefarad Yahudisi olan Vitali Hakko, 1948 yılında Ketty Hakko ile evlendi ve çiftin iki çocuğu oldu: Sima Lodrik ve Vakko'nun mevcut sahibi Cem Hakko.

VAKKO'NUN KÜRESEL BAŞARISI

Vakko, Türkiye'nin en bilindik markalarından biri olarak, uluslararası alanda da adından söz ettiriyor. 2024 Paris Olimpiyatları'nda Türk sporcuların kıyafetlerini tasarlayarak büyük bir başarıya imza attı.

Vitali Hakko'nun öncülüğünde Vakko, global moda arenasında kendine sağlam bir yer edinmeye devam ediyor.