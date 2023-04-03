Yozgat İmam Hatip Lisesi Mezunları Vakfı, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayında Yozgat’ta ihtiyaç sahiplerini sevindirdi. Vakıf, Yozgat’ta ihtiyaç sahibi ailelere gıda çeki dağıttı.

Yozgat İmam Hatip Lisesi Mezunları Vakfı Başkanı Nizamettin Şahiner, yapılan yardım hakkında açıklamada bulundu.

Vakıf Başkanı Nizamettin Şahiner, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Yozgat İmam Hatip Lisesi Mezunları Vakfı olarak, Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı hasebiyle vakıf üyeleri tarafından belirlenmiş olan ihtiyaç sahibi ailelerimize 500 TL’lik alışveriş çeki dağıtıldı” şeklinde konuştu.

Başkan Şahiner, öğrenci bursları, ramazan yardımları ve diğer yardımlar ile vakfın Yozgat’a hizmet etmeye devam edeceğini ifade etti. Haber Merkezi