Vakıflar Genel Müdürlüğü, ramazan ayı boyunca "Vakıf İftar Buluşmaları" kapsamında Yozgat dahil 81 ilde 107 farklı noktada çadır ve salon iftarları şeklinde günlük 66 bin 26 kişiye, yurt genelinde ise 2 milyon öğün iftar verdi.

Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ihtiyaç sahiplerine yönelik hizmetlerin en önemli kalemlerinden birisini oluşturan gıda yardımları devam ediyor.

2024'te kuru gıda hizmetini 75 bin 870 haneye çıkartan Genel Müdürlük, vakıf gelirleriyle aile büyüklüğüne göre ihtiyaç sahibi hanelere gıda yardımlarını teslim etmeyi sürdürüyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce, 2024 yılı ilk 8 ayında yurt içindeki düzenli sosyal yardım yararlanıcılarına toplam 600 bin, ramazan ayına özel verilen gıda yardımları ile yurt dışına gönderilen yardımlarda ise yaklaşık 400 bin olmak üzere yaklaşık 1 milyon gıda kolisi dağıtıldı.

FİLİSTİN'E YAKLAŞIK 3 BİN TON İNSANİ YARDIM MALZEMESİ ULAŞTIRILDI

Vakıflar Genel Müdürlüğü, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırıları altında hayat mücadelesi veren Filistinliler için de çalışıyor.

Cumhurbaşkanlığı himayeleri, AFAD ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün işbirliği ile hazırlanan "Filistin'e 8. İyilik ve İnsani Yardım Gemisi" ile 125 bin gıda kolisinden oluşan yaklaşık 3 bin ton insani yardım malzemesi Filistin'e ulaştırıldı. Diğer coğrafyalardaki yardımlaşma faaliyetleri ile vakfiyelerde yer alan hayır şartlarının gerekleri doğrultusunda toplam 145 bin gıda kolisi ihtiyaç sahipleriyle buluşturuldu.

Genel Müdürlük tarihten günümüze İstanbul Eyüpsultan'da faaliyet gösteren Mihrişah Valide Sultan imaretinde günde 3 bin 500 kişiye 3 çeşit sıcak yemekten oluşan bir öğün yemek sunmayı da sürdürüyor.

İmarete bağışlanan adak ve kurban etlerinden imal edilen kavurma konserveleri de kuru gıda hizmeti kapsamında ülke çapında dağıtılıyor.

Bu yıl ağustos ayına kadar 30 bin 882 ihtiyaç sahibi aileye kavurma konservesi dağıtımı yapıldı. Vakfiyelerde yer alan aşevi hayır şartlarının yerine getirilmesi amacıyla da günlük 2 bin kişi kapasiteli Ankara Hacı Bayram-ı Veli İmareti ile günlük bin kişi kapasiteli Tokat Gülbahar Hatun İmareti 2024 yılı içerisinde faaliyete geçirildi.

Yıl sonuna kadar Kastamonu, Bursa, Nevşehir ve Niğde de imaret açılması için çalışmalar devam ediyor.

İKRAMLAR DEVAM EDECEK

Vakıflar Genel Müdürlüğü, hayır hizmetlerini teşvik etme yaklaşımı çerçevesinde, özel günlerde geniş kitlelere ikram programlarını da sürdürüyor.

Bu çerçevede, restorasyonu Genel Müdürlükçe gerçekleştirilen cami açılışlarında, mobil aşevleri ile kavurma pilav ve çeşitli ikram dağıtımı yapılıyor.

İstanbul'da Rami Kışlası Kütüphanesi ile İzmir'de Tarihi Alsancak Tekel Binası'nda çorba karavanları ile öğrencilere her gün çorba ikram ediliyor. Bölge Müdürlüklerinin bulunduğu 25 ilde de belli periyotlarla mahkumlara tatlı ikramı sürdürülüyor.

Ramazan ayının manevi atmosferine uygun hizmetleri de gerçekleştiren Vakıflar Genel Müdürlüğü, ramazan ayı boyunca "Vakıf İftar Buluşmaları" kapsamında 81 ilde 107 farklı noktada çadır ve salon iftarları şeklinde günlük 66 bin 26 kişiye, yurt genelinde ise 2 milyon öğün iftar verdi.

Bu yıl ramazan ayı içerisinde Bosna Hersek ve Kosova'ya 5'er bin, Kuzey Makedonya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 4'er bin ve Karadağ'a da 2 bin olmak üzere 20 bin kuru gıda kolisi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Öte yandan, deprem bölgesinde her gün Malatya'da 3 bin 200, Hatay'da 2 bin, Gaziantep Nurdağı'nda bin, Kahramanmaraş'ta bin ve Adıyaman'da 500 kişiye iftar yemeği ikram edildi.

"YARDIMLAŞMA HER DEVRİN OLMAZSA OLMAZIDIR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, tarihin bir vakıf medeniyeti tarihi olduğunu belirterek, "Selçuklulardan Osmanlılara oradan da Türkiye Cumhuriyeti'ne miras kalan bu emaneti, günün şartlarına uygun olarak koruyor, kolluyor, geliştiriyoruz" ifadesini kullandı.

Genel Müdürlüğün faaliyetlerinin temel noktasını, güncellenerek ihtiyaç sahipleri ile buluşturdukları yardım faaliyetleri olduğunu belirten Aksu, şunları kaydetti: "Yönetimi uhdemizde olan ecdat yadigarı vakıfların vakfiyelerinde işaret edilen doğrultuda, akarı en verimli şekilde işletiyor, oluşan değeri en doğru alanlara harcıyoruz. Gıda kolisi yardımları, yemek ikramları ve iftarlarla hayır şartlarını yerine getiriyoruz. Vakfedenin talepleriyle ihtiyaç sahiplerinin beklentilerini en olabilir noktada buluşturuyoruz. Düsturumuz, 'İnsan varsa her zaman ihtiyaç vardır, yardımlaşma her devrin olmazsa olmazıdır.' Bu doğrultuda çalışmalarımız artarak devam edecek."