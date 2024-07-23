Yaz mevsiminde hızla yayılan mide gribi salgını, acil servislerde yoğunluğa neden oldu. Hastalar, genellikle ateş, kusma ve karın ağrısı gibi belirtilerle sağlık kuruluşlarına başvuruyor. Mide gribi, sindirim sistemini etkileyen ve el teması yoluyla bulaşabilen bir virüs nedeniyle ortaya çıkıyor.

ANTİHİJYENİK ORTAMLAR VE EL TEMASI RİSKİ ARTIRIYOR

Mide gribi, çoğunlukla antihijyenik ortamlarda tüketilen yiyecekler ve ortak kullanılan havuzlar gibi alanlarda bulaşıyor. Özellikle yaz aylarında sıkça karşılaşılan bu virüs, hızla yayılarak büyük bir sağlık sorunu haline gelebiliyor.

Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Esin Korkut, bu konuda şu açıklamalarda bulundu: "Mide bulantısı, kusma ve ishal gibi belirtilerle kendini gösteren mide gribi, özellikle yaz mevsiminde sıkça görülen bir hastalıktır. Bu dönemde dikkatli olmak, yediklerimize özen göstermek ve sıvı alımını artırmak, hastalığın kısa sürede atlatılmasına yardımcı olabilir."

Genel Cerrah Dr. Uygar Düzci ise, hastalığın bulaşma yollarına dikkat çekti: "Mide gribi genellikle virüsler nedeniyle ortaya çıkar. Özellikle sağlıklı olmayan ortamlarda tüketilen gıdalar ve yapılan el temasları bu hastalığın yayılmasında etkili olur. Bu sebeple, ellerimizi sık sık ve en az 20 saniye süreyle sabunla yıkamak, hastalıktan korunmada önemli bir adımdır."

Bağışıklık sistemi güçlü bireyler genellikle hastalığı kısa sürede atlatabilirken, zayıf bağışıklık sistemine sahip kişilerde etkiler daha uzun sürebilir. Bu nedenle, kişisel hijyen kurallarına dikkat etmek ve sağlıklı beslenmek, mide gribi salgınlarından korunmanın temel unsurları arasında yer alıyor.