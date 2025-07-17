Yeşil vatanın korunmasının ortak sorumluluk olduğunu vurgulayan Valilik, yangınların hiç çıkmamasını sağlamanın en büyük başarı olduğunu ifade etti.

Yozgat Valiliği, yaz aylarında artan hava sıcaklıklarının orman yangını riskini ciddi şekilde artırdığını duyurdu. Vatandaşların bu dönemde daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Valilik, orman yangınlarını önlemek için alınması gereken önlemleri sıraladı.

Kritik Dönemde Ortak Sorumluluk

Valilik, artan sıcaklıklarla birlikte orman yangını riskinin ciddi bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekti.

“Bu kritik dönemde hepimize önemli görevler düşüyor” açıklamasında bulunan Valilik, vatandaşların özellikle yaz aylarında daha duyarlı davranması gerektiğini vurguladı.

Yangınların önlenmesi için alınacak basit ama etkili önlemlerin, doğal mirasın korunmasında büyük fark yaratacağı ifade edildi.

Yangın Riskine Karşı Neler Yapılmalı?

“Lütfen anız yakmayalım, ormanlık alanlarda ateş yakmayalım, izmarit atmayalım, atıkları çöpe atalım” çağrısında bulunan Valilik, tarım faaliyetlerinde kullanılan biçerdöver ve balya makinelerinin çalıştırıldığı sırada su tankeri ve yangın söndürme cihazı bulundurulmasının zorunlu olduğunu belirtti. Ayrıca, “En ufak bir duman gördüğünüzde bile vakit kaybetmeden 112’yi arayın” uyarısıyla, erken müdahalenin önemine dikkat çekildi.

Yeşil Vatanın Korunması Öncelik

Valilik, ormanların sadece bir doğa varlığı olmadığını, aynı zamanda hayat, nefes ve gelecek anlamına geldiğini vurguladı. “Unutmayalım: Asıl başarı, yangınları söndürmek değil, yangınların hiç çıkmamasını sağlamaktır” ifadelerine yer veren Valilik, bu konuda vatandaşların daha dikkatli ve sorumlu davranmasını istedi.

Herkesin Gözü Kulağı Ormanlarda Olmalı

Valilik, yangınların önlenmesi için toplumun tüm kesimlerinin iş birliği yapması gerektiğini ifade etti

Valilik, özellikle yaz aylarında küçük bir ihmalin bile büyük felaketlere yol açabileceği uyarısında bulundu.

Orman Yangını Anında Neler Yapılmalı?

Orman yangını görüldüğünde zaman kaybetmeden 177 Orman Yangını İhbar Hattı’nı veya 112 Acil Çağrı Merkezi aranmalı. Böylece ekiplerin olay yerine erkenden ulaşmasını sağlayabilir.

Gerekli eğitimleri almadıysanız ve müdahale ekipmanlarınız yoksa yangına müdahale etmekten kaçının.

Etrafta bulunan diğer kişileri yangın konusunda uyarın.

Dumanlı bir ortamdaysanız emekleyerek veya çökerek ilerlemeye çalışın.

İtfaiyeye ekiplerinin rahatça çalışabilmesi için yangın bölgesinden uzaklaşın.