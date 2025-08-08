Valilik tarafından sosyal medya üzerinden göllere, sulama kanallarına ve barajlara girilmemesi konusunda uyarıda bulunuldu. Baraj ve göletlerin kaldırma kuvvetinin deniz suyuna oranla düşük olması, zeminin balçık özellik taşıması ve bünyesinde teknik yapılar barındırması, bu alanları yüzme amaçlı kullananlar için hayati risk oluşturmaktadır.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Geleceğini suda bırakma, hayatını riske atma. Serinlemek ya da yüzmek maksadıyla barajlar ve kanallara girmek hayati risk oluşturur.”

"Ölüme Yüzmeyin"

Yozgat Valiliği, sulama kanalları, barajlar ve göletlerin yüzme ve balık tutma amaçlı kullanılmasının boğulma gibi istenmeyen sonuçlara yol açabileceğini vurguladı. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Barajların, göllerin ve göletlerin kaldırma kuvvetinin deniz suyuna oranla düşük olması, zeminin balçık özellik taşıması ve bünyesinde teknik yapılar barındırması, bu alanları yüzme amaçlı kullananlar için hayati risk oluşturmaktadır. Sevgili gençler, değerli anne ve babalar, Havalar çok sıcak biliyoruz ama unutmayın, her yıl ortalama 100 vatandaşımız serinlemek için girdiği sulama kanallarında hayatını kaybediyor" denildi.

Yozgat Valiliği, boğulma vakalarının önüne geçmek amacıyla vatandaşları bilinçli hareket etmeye ve yetkililerin uyarılarına riayet etmeye çağırdı.