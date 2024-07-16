Son dönemde hızla büyüyen inşaat sektöründe adını sıkça duyuran Karaarslan İnşaat'ın sahibi Vahit Karaarslan, merak konusu oldu. Şirketin başarılı işleri ve Vahit Karaarslan'ın sektördeki etkisi, kullanıcıların dikkatini çekiyor. Peki, Karaarslan İnşaat'ın sahibi Vahit Karaarslan kimdir? İnşaat sektöründeki yolculuğu nasıl başladı? Detaylar haberimizde...

VAHİT KARAARSLAN KİMDİR?

Vahit Karaarslan, Antalya'da tanınan bir isimdir ve 1975 yılında Diyarbakır'da doğmuştur. İnşaat sektöründe faaliyet gösteren Karaarslan İnşaat'ın kurucusu ve sahibidir.

Şirket, 21 yıl önce Diyarbakır'da kurulmuş olup, inşaat, akaryakıt ve tarım sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Karaarslan İnşaat, Döşemealtı'ndaki RengiAntalya Konut Projesi gibi büyük ölçekli projelere imza atmıştır.

Vahit Karaarslan'ın özel hayatı da merak edilen konular arasında yer almaktadır. Evli ve 2 çocuk babası olan Karaarslan, iş hayatına tarım sektöründe başlamış ve daha sonra akaryakıt sektörüne adım atmıştır. Günümüzde ise başlıca faaliyet alanı inşaat sektörüdür.

1975 doğumlu olan Vahit Karaarslan, 2024 yılı itibariyle 49 yaşındadır ve aslen Diyarbakırlıdır.