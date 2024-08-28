Vahap Munyar'ın Ablası Fadime Yalçın Kimdir Fadime Yalçın Neden Öldü

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı, yazar Vahap Munyar’ın ablası Fadime Yalçın, Malatya’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yalçın’ın cenazesi, bugün saat 14.00’te Malatya Şehir Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Vahap Munyar, ablasının vefatıyla ilgili duygularını sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştı: "Olmadı be ablam... 6 yaş büyüktü ama anamızın vefatı sonrası ona hep anam gibi sarıldım. Ablam Fadime Yalçın’ı bugün 14.00’te Malatya’da ebediyete uğurluyoruz. Mekanı cennet olsun."

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Fadime Yalçın’ın vefatı nedeniyle bir taziye mesajı yayımladı. Mesajda, "Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Munyar’ın ablası Fadime Yalçın 26 Ağustos 2024 Pazartesi günü vefat etti. Vahap Munyar’ın acısını paylaşıyor, ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz" ifadelerine yer verildi.