Vahap Munyar Kimdir Vahap Munyar Ne Iş Yapıyor Kaç Yaşında Ve Nereli

Vahap Munyar’ın kim olduğu en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Vahap Munyar kimdir? İşte detaylar…

1958 yılında Malatya’da doğan Vahap Munyar, İİTİA Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu Radyo-TV Bölümü’nden mezun olmuştur. Meslek hayatına 1979 yılında ANKA Ajansı’nda adım atan Vahap Munyar, UBA, Tercüman, Söz, Milliyet ve Dünya gazetelerinde çeşitli görevlerde bulunmuştur.

Hürriyet Gazetesi’nde toplam 30 yıl süren kariyerinde ekonomi muhabiri, ekonomi müdür yardımcısı, ekonomi müdürü ve genel yayın yönetmeni olarak önemli görevler üstlenmiştir. Şu anda Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi’nde Genel Koordinatörlük görevini yürütmektedir.

Ayrıca, kurucusu olduğu TOBB Medya ve İletişim Meclisi’nde Başkan Yardımcısı olarak Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ni temsil etmektedir. İngilizce bilen Vahap Munyar, evli ve bir çocuk babasıdır. Sürekli Basın Kartı sahibidir.