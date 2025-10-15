Vahap Küçük, 1942 doğumlu ve Malatya'nın Doğanşehir ilçesinin Elmalı Mahallesi'nde dünyaya geldi.

Küçük, küçük yaşlarda ticaretle tanışmış ve yıllar içinde iş dünyasında kendine sağlam bir yer edinmştir.

1990 yılında İstanbul'a taşınarak Tema Tekstil adlı firmayı kurmuş, burada genel müdürlük görevini üstlenmiştir.

Vahap Küçük’ün iş dünyasına adım atmasında bu yıllar önemli bir dönüm noktası olmuştur.

Tema Tekstil'in sahibi olduğu dönemde, LC Waikiki markasının dünya çapındaki tüm lisans hakları da bu şirket bünyesine geçmiştir.

Neden Öldü?

Vahap Küçük, 18 Haziran 2020 tarihinde kalp rahatsızlığı nedeniyle İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir.

Ölümü, iş dünyasında büyük bir boşluk bırakmış, ailesi ve iş arkadaşları tarafından büyük üzüntüyle karşılanmıştır.

Küçük’ün vefatından sonra oğlu Mustafa Küçük ve ailesi LC Waikiki markasının yönetimini devralmıştır.