Bir süredir kendisinden haber alınamayan 45 yaşındaki A.E. isimli şahıs, evinde ölü bulundu

Eskişehir’de yakınlarının haber alamadığı 45 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu.

Alınan bilgilere göre, Olgunlar Sokak’taki bir binanın 2. katında yaşayan A.E. (45) isimli şahıstan bir süredir haber alamayan yakınları durumu polise haber verdi. İhbar edilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Daireye giren ekipler, A.E.’yi haraketsiz halde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerine gelen belediye tabibi şahsın ölümünü şüpheli bulurken, A.E.'nin cansız bedeni Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.