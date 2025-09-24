Uzun zamandır kendisinden haber alınamayan 40 yaşındaki R.Ö., yaşadığı apartmanın çatı katında ölü halde bulundu. Apartmandan yayılan kötü koku üzerine yapılan kontrolde hareketsiz halde bulunan R.Ö.’nün yanında bir tabanca ele geçirildi

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde bir süredir kendisinden haber alınamayan 40 yaşındaki R.Ö., yaşadığı apartmanın çatı katında ölü bulundu. Acı olay, saat 14.30 civarlarında Belli Sokak üzerinde gerçekleşti.

Alınan bilgilere göre R.Ö.’den haber alamayan yakınları, apartmandan gelen kötü kokulardan şüphelenerek durumu kontrol etti. Çatı katında hareketsiz yatan şahsı gören apartman sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, R.Ö.’nün yaşamını yitirdiği belirledi. Vücudunda bozulma başladığı tespit edilen şahsın yanında bir tabanca da bulundu.

Polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme sürdürdü. İlk bulgulara göre olayda cinayet şüphesine rastlanmadığı öğrenildi. R.Ö.’nün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, polis ekiplerinin ayrıntılı incelemesi sonucu kesin raporun hazırlanacağı bildirildi.