Polis ekipleri, hakkında “sahte çekle dolandırıcılık” suçundan kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan Arafat K.'yı (37) kıskıvrak yakaladı.
Alınan bilgilere göre, Bursa'nın İnegöl ilçesinde sahte çek dolandırıcılığı suçundan uzun zamandır aranan ve hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Arafat K. (37), polis ekiplerinin takibine takıldı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları saha çalışmaları sonucunda şüphelinin saklandığı yeri tespit etti. Düzenlenen operasyonla yakalanan Arafat K., gözaltına alındı.
Şahıs sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA