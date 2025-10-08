Uzun Vadede Kazandırıyor! Tüi̇k Açıkladı…

En yüksek reel getiri külçe altında gerçekleşirken, Borsa İstanbul (BIST 100) ve Amerikan Doları yatırımcısını zarara uğrattı.

Açıklanan verilere göre, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile hesaplandığında külçe altın yüzde 9,14, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile hesaplandığında ise yüzde 8,39 oranıyla eylül ayında yatırımcısına en yüksek reel kazancı sağladı.

Yİ-ÜFE’ye göre yapılan değerlendirmede, yatırım araçları arasında mevduat faizi (brüt) yüzde 0,63 oranında reel getiri sağlarken; Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 0,38, Euro yüzde 0,40, Amerikan Doları yüzde 1,27 ve BIST 100 endeksi yüzde 3,48 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE’ye göre hesaplandığında ise mevduat faizi (brüt) yüzde 0,06 oranında kazandırırken; DİBS yüzde 1,07, Euro yüzde 1,08, Amerikan Doları yüzde 1,95 ve BIST 100 yüzde 4,15 oranlarında değer kaybı yaşattı.

Üç Aylık Periyotta Borsa Zirvede

Üç aylık değerlendirmede BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 9,32, TÜFE’ye göre ise yüzde 8,68 oranlarında en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı olarak öne çıktı.

Aynı dönemde Amerikan Doları, Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 2,03, TÜFE’ye göre ise yüzde 2,60 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren araç oldu.

Altın Uzun Vadede Kazandırmaya Devam Etti

Altı aylık verilere göre, külçe altın Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 19,49, TÜFE’ye göre ise yüzde 20,92 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel kazancı sağladı.

Bu dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 6,01, TÜFE’ye göre ise yüzde 4,89 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Yıllık Bazda Da Altın Yine Zirvede

Yıllık değerlendirmede de tablo değişmedi. Külçe altın, Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 36,01, TÜFE’ye göre ise yüzde 29,18 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sunarak liderliğini sürdürdü.

Aynı dönemde Yİ-ÜFE’ye göre mevduat faizi (brüt) yüzde 11,26, DİBS yüzde 2,78, Euro yüzde 1,30 oranlarında kazandırırken; Amerikan Doları yüzde 4,12, BIST 100 endeksi ise yüzde 11,65 oranlarında kaybettirdi.

TÜFE ile yapılan hesaplamada ise mevduat faizi (brüt) yüzde 5,67 oranında reel getiri sağlarken; DİBS yüzde 2,39, Euro yüzde 3,79, Amerikan Doları yüzde 8,94 ve BIST 100 yüzde 16,09 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.