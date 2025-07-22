Talihsiz olay Çorum'un Alaca İlçesi’nde gerçekleşti. Gülcihan Cenik isimli kadından uzun zamandır haber alınmıyordu. Evinde ölü bulundu.

Olay Alaca’ya bağlı Evci köyünde gerçekleşti. Uzun kendisinden haber alınamayan Gülcihan Cenik’in yakınla dostları, Kontrol etmelerini isteyen Cenik’in yakınları haber alamadıklarını komşularına söyledi.

Komşuları kontrol etmek amacıyla eve gidip, tek başına yaşayan Cenik’i evde hareketsiz halde yerde yatarken buldu.

Talihsiz olay karşısında komşu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Daha sonra olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Gülcihan Cenik’in hayatını kaybettiği söylendi.

Cenik’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespit edilAdli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma gerçekleştirdi.