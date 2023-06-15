Et kesildikten sonra hızlı şekilde üst üste yığılmaması, poşetlere konulmaması gerektiğini belirten uzmanlar, uzun süre bekletmenin kokuşma ve bozulmayı hızlandırabildiğini kaydetti.

Büyükbaş hayvanlarda 8-12 saat, küçükbaş hayvanlarda 4 saat dinlendirilip sonrasında işlem yapılması gerektiğini söyleyen uzmanlar, Yozgatlı vatandaşlara uyarılarda bulundular.

Vatandaşların en çok etlerinin bozulmasından şikâyet ettiğini belirten uzmanlar, etlerin üst üste yığılmaması, poşetlere konulmaması ve sıcak bir şekilde bekletilmemesi gerektiğinin altını çizdi. Bu durumun kokuşmayı hızlandırdığını söyleyen uzmanlar, büyükbaşlarda 8-12 saat, küçükbaşlarda ise 4 saat dinlendirilmesi gerektiğini ve etleri saklarken de 4 derecede 5-6 saat, derin dondurucuda ise 6 ay saklanabileceğinin altını çizdi.

“KONTROLLERİNİ YAPMAK ZORUNDALAR”

Vatandaşların nerelerden kurban alması ve nelere dikkat etmesi gerektiğini anlatan uzmanlar, “Öncelikle vatandaşlarımız kurbanlıklarını hayvan pazarlarından, hayvan borsalarından, kurban komisyonunun belirlemiş olduğu geçici kurban satış noktalarından ve doğrudan işletmelerden alabilirler. Hayvanları alırken veteriner sağlık raporlarının olup olmadıklarını ve kulak küpelerinin olup olmadığının kontrollerini yapmak zorundalar. Hatta Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Türkvet uygulaması var. Oraya kulak küpe numaralarını yazarak nereden geldiğini, buraya nereden ulaştığını, geçmişte yapılan aşılamaları, hayvan hareketlerini çok rahatlıkla görebilirler. Vatandaşlarımız bunlara dikkat etsin” dedi.

“ÇUKURLARA GÖMÜLÜP KAPATILMASI GEREKİYOR”

Hayvanın askıda kesilip kanının tam akıtılması, çevreye duyarlı olunması gerektiğini de söyleyen uzmanlar, “Kurbanların ruhsatlı mezbahada, komünal ahırda ve geçici kurban kesimi yerlerinde kesilmesi gerekmektedir. Kesim yerinin temiz olması ve mutlaka akan suyun bulunması gerekiyor. Mutlaka ve mutlaka hayvan refahına dikkat edilmeli. Gerektiğinde yapılabiliyorsa hayvanlar askıda kesilmeli ve kanı tam akıtılmalıdır. Çevreye gelişigüzel atıkları katiyen atmasınlar, çevre kirliliğine sebep olmasınlar. Mümkünse atıkların sokak hayvanlarının erişemeyeceği, açamayacağı derin çukurlara gömülüp kapatılması gerekiyor” şeklinde konuştu. İHA