Uzmanlar, diş sıkmanın yalnızca diş kaybına değil, aynı zamanda yüz kaslarının zayıflamasına, yüz şeklinin bozulmasına ve birçok başka sağlık problemine neden olabileceğine dikkat çekti.

Yozgat’ta görev yapan uzman diş hekimleri ve çene cerrahları, diş sıkmanın, modern yaşamın stresi ile doğrudan ilişkili olduğuna işaret ederek, son yıllarda bu vakaların sayısında belirgin bir artış yaşandığını belirtti.

Uzmanlar, bu alışkanlığın halk arasında pek bilinmeyen ancak uzun süre tedavi edilmediğinde ciddi sonuçlar doğurabilecek bir sağlık problemi olduğunu vurguladı.

BRUKSİZM VAKALARINDA ARTIŞ

Yozgatlı uzmanların yaptığı açıklamada, özellikle son yıllarda "bruksizm" olarak adlandırılan diş sıkma ve diş gıcırdatma vakalarının, şehirde de giderek yaygınlaştığına dikkat çekildi. Uzmanlar, bruksizmin genellikle kişinin farkında olmadan, hem uyanıkken hem de uykuda ortaya çıkabilen bir rahatsızlık olduğunu, bu nedenle çoğu hastanın sorunun farkına geç vardığını ifade etti.

Uzmanlar, bu alışkanlığın başlangıçta hafif diş ağrıları ya da çene sıkışmaları gibi belirtilerle ortaya çıktığını, ancak tedavi edilmediğinde daha ciddi sonuçlara yol açabileceğini belirtti.

Uzmanlar, “Diş sıkma alışkanlığı, başta dişlerde aşınma, çatlama ve kırılmalara sebep olur. Ancak daha ileri aşamalarda yüz kaslarında güç kaybı, yüz şeklinin değişmesi ve diş kaybı gibi ciddi sorunlar yaşanabilir” dedi.

“YÜZ KASLARI ZAYIFLIYOR, YÜZ ŞEKLİ DEĞİŞİYOR”

Uzmanlar, bruksizmin hem estetik hem de işlevsel sorunlara yol açtığını söyledi. Yüz kaslarında meydana gelen kasılmaların zamanla kasların zayıflamasına ve yüzün genel görünümünde deformasyona neden olduğunu ifade eden uzmanlar, “Bruksizm uzun süre tedavi edilmediğinde yüz hatlarında belirgin değişiklikler meydana gelir. Çene kaslarının sürekli kasılı kalması, yüzün doğal konturlarını bozar ve estetik olarak hoş olmayan bir görünüm ortaya çıkar” diye konuştu.

“PSİKOLOJİK STRES VE YAŞAM TARZI ETKENLERİ”

Uzmanlar, bruksizmin genetik faktörlerin yanı sıra psikolojik stres, yaşam tarzı, iş temposu ve uyku düzeni gibi çok sayıda faktörden kaynaklanabileceğini belirtti.

Uzmanlar, modern yaşamın artan stres düzeyinin bu sorunu tetiklediğini ifade ederek, "Bruksizm özellikle stresli, yoğun iş ve hayat temposuna sahip bireylerde daha sık gözlemleniyor. Bu bireyler genellikle gün boyu farkında olmadan dişlerini sıkarken, uykuya geçtiklerinde de bu alışkanlık devam ediyor" dedi.

Uyku bruksizminin genellikle uyku bozukluklarıyla birlikte ortaya çıktığını kaydeden uzmanlar, uyanıkken diş sıkmanın ise daha çok konsantrasyon gerektiren işlerde çalışan veya sürekli stres altında olan bireylerde görüldüğünü belirtti.

Bu gibi durumlarda bireylerin stres yönetimi konusunda destek almasının önemli olduğunu vurgulayan uzmanlar, diş sıkma sorununun sadece fizyolojik değil, aynı zamanda psikolojik boyutları da olduğuna dikkat çekti.

“DİŞ KAYBININ ÖTESİNDE SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇABİLİR”

Yozgat’taki uzmanlar, bruksizmin diş sağlığı üzerindeki yıkıcı etkilerinin yanı sıra başka ciddi sağlık sorunlarına da neden olabileceğini belirtti.

Diş sıkma alışkanlığı tedavi edilmediği takdirde, baş ağrıları, migren, çene eklem bozuklukları (temporomandibular eklem disfonksiyonu) ve boyun ağrıları gibi sağlık problemleri ortaya çıkabiliyor.

Uzmanlar, bruksizmin erken evrede teşhis edilmesinin önemine dikkat çekerek, “Diş sıkma, uzun vadede dişlerin aşınmasına, çene ekleminin zorlanmasına ve başta migren olmak üzere şiddetli baş ağrılarına neden olabilir. Bu yüzden erken teşhis ve tedavi kritik öneme sahip” dedi.

“TEDAVİ YÖNTEMLERİ: ŞEFFAF PLAKLAR VE BOTOX”

Bruksizm tedavisinde kullanılan yöntemler hakkında da bilgi veren uzmanlar, şeffaf plakların en sık tercih edilen tedavi araçlarından biri olduğunu belirtti.

Uzmanlar, “Diş sıkma alışkanlığını engellemek için hastalara özel olarak hazırlanan şeffaf plaklar, uyku sırasında dişlerin zarar görmesini önlemek amacıyla kullanılıyor. Bu plaklar hem dişleri koruyor hem de çene kaslarını rahatlatıyor” diye konuştu.

Son yıllarda bruksizm tedavisinde giderek daha fazla tercih edilen bir diğer yöntem ise botox tedavisi. Masseter botoxu olarak bilinen bu yöntemle, çiğneme kaslarına yapılan enjeksiyonlarla kasların gevşetildiği ve böylece diş sıkmanın azaltıldığı kaydedildi. Uzmanlar, botoxun genellikle 3-6 ay boyunca etkili olduğunu ve tedavinin düzenli aralıklarla tekrarlanmasının önerildiğini belirtti.

Uzmanlar, botox tedavisinin sadece estetik amaçla değil, bruksizm gibi rahatsızlıkların tedavisinde de oldukça etkili bir yöntem olduğunu vurgulayarak, “Masseter botoxu çiğneme kaslarını gevşeterek diş sıkmayı büyük oranda azaltıyor. Ancak bazı hastalarda temporal kasın da tedavi sürecine dahil edilmesi gerekebiliyor, bu da doktor kontrolünde planlanmalı” diye konuştu.

STRES YÖNETİMİ BRUKSİZMLE MÜCADELEDE ÖNEMLİ

Uzmanlar, bruksizm sorununun temelinde genellikle psikolojik etkenler olduğuna dikkat çekerek, stres yönetiminin tedavide önemli bir rol oynadığını belirtti. Uzmanlar, “Stresle başa çıkabilmek ve gevşeme tekniklerini öğrenmek bruksizmi kontrol altına almada büyük önem taşıyor. Hastalara bu süreçte gevşeme egzersizleri, yoga veya psikolojik destek almayı öneriyoruz” dedi.

Yozgatlı uzmanlar, bruksizm sorununun doğru tedavi yöntemleriyle kontrol altına alınabileceğini, ancak bu tedavi sürecinin doktor gözetiminde ve düzenli olarak yapılmasının büyük önem taşıdığını hatırlatarak, halkı bu konuda bilinçli olmaya davet etti.