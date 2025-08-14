Bayındır İçerenköy Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Uzmanı Dr. Nimtaj Abdullayeva, yaz tatilinde yükselen dijital cihaz kullanımının, çocukların uyku düzeninden fiziksel ve ruhsal gelişimine kadar pek çok alanı olumsuz etkileyebileceğini bildirdi.

Bayındır Sağlık Grubu'ndan bildirilen açıklamaya göre, yaz aylarında okulların tatil olmasıyla birlikte çocukların ekran karşısında geçirdikleri süreler yükseliyor. Uzun süreli dijital cihaz kullanımı ise uyku düzeninde bozulmaya, sosyal ilişkilerde zayıflamaya, fiziksel aktivite eksikliğine ve ruhsal sorunlara neden oluyor.

Açıklamada görüşlerini dile getiren Abdullayeva, çocukların ekran başında geçirdiği sürenin mutlaka yaşlarına uygun şekilde düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Kaliteli Zaman Geçirmek Önemli

Çocukların ekran kullanımı konusunda en önemli etkenin ebeveynler olduğunu söyleyen Abdullayeva, "Ebeveynin ekran alışkanlıkları çocuğun dijital teknolojiyle ilişkisini doğrudan etkiler. Aile yemeklerinde, yürüyüşlerde ya da sohbet esnasında ekran kullanımına ara vermek, çocuklara ekran dışı etkileşimlerin önemini öğretir " ifadelerini kullandı.