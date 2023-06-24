Uzmanlar, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde araçları ile uzun yola çıkacak vatandaşlara tavsiyelerde bulundu.

Uzmanlar, uzun yol öncesinde araçların, lastikleri, yağ ve su seviyesi, aydınlatması ve sileceklerine dikkat edilmesi gerekliliğine vurgu yaptı.

"ARAÇ BAKIMI HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR"

Araç bakımının hayati önem taşıdığını anlatan uzmanlar, “Bayram tatili başlıyor. Vatandaşlarımız memleketlerine bayramlaşmaya gidecek ama gitmeden önce mutlaka araç bakımlarını yaptırmaları gerekmektedir. Bize gelen bazı şikâyetlerde direksiyonda titreme, arabanın yol tutmama ile ilgili sıkıntıları var. Maalesef bazı müşterilerimiz hala bu sıcak havalarda kış lastikleriyle seyahat ediyorlar. Kış lastikleri ile böyle sıcak havalarda seyahat etmek çok tehlikelidir. Sürücüler araçlarına lastik takarken mutlaka yük ve hız endeksine dikkat etmeleri gerekiyor” diye konuştu.

"PERİYODİK VE MEKANİK BAKIMIN YAPILMASI LAZIM"

Araçların mekanik ve periyodik bakımlarının yapılması gerektiğini anlatan uzmanlar, “Lütfen araçlarımızın mekanik ve periyodik bakımlarını yaptıralım. Periyodik bakım olarak yağını ve suyunu kontrol ettikten sonra klima gazı, hava filtresi, yağ filtresini değiştirdikten sonra araçların ön takımlarını kontrol ettirip, direksiyon aksamı, rot başlıkları, salıncaklar, taşıyıcı grup, bunlar mekanik olarak arabanın manevra kabiliyetini sağlayan aksamlardır, öncelikle bunları kontrol etmek geriyor. Sonra fren testlerinden diskleri, balataları, kampanaları kontrol ettirmek gerekiyor. Ve en önemlilerinden bir tanesi de arabamızın yol ile temasını sağlayan tek parça olan lastiklerin çok iyi ve bakımlı olması gerekiyor” dedi. İHA/Haber Merkezi