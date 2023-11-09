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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Uğur Bilge, kronik hastalığı olanların grip aşısını ihmal etmemesi gerektiğini belirterek bilgilendirici bir açıklamada bulundu.

Grip hastalığının sadece ağır bir soğuk algınlığı olmadığını dile getirerek sözlerine başlayan Prof. Dr. Uğur Bilge, “Grip her yıl, genellikle kış aylarında ortaya çıkar. Bu nedenle mevsimsel grip olarak da adlandırılır. Semptomları çok çabuk ortaya çıkan oldukça bulaşıcı bir hastalıktır. Grip bulaşıcılığı önlenemez bir hastalıktır ve aşı en iyi korumayı sağlar. Grip virüsünün farklı türleri vardır. Hastalığa neden olma olasılığı en yüksek olan türler grip mevsimi öncesinde belirlenir. Daha sonra aşılar bunlara mümkün olduğunca yakın olacak şekilde yapılır. Aşı bir türe tam olarak uymasa bile genellikle ona karşı bir miktar koruma sağlar. Grip virüsleri bir kıştan diğerine değişebilir. Grip aşıları, ortalıkta dolaşan grip türlerine karşı koruma sağlamak amacıyla her yıl güncellenir. Bu nedenle geçen yıl aşı yaptırmış olsanız dahi bu yıl tekrar aşı yaptırmanız gerekir" dedi.

Gribi atlatmış olduğunu düşünenlere de korunma için aşı önerildiğini belirten Bilge, "Kronik hastalığı olanlarda griple mücadele etmek zor olabilir. Diyabet, kalp hastalığı veya akciğer kanseri gibi kronik bir hastalıkla yaşamak, bağışıklık sisteminin griple savaşmasını oldukça zorlaştırır. Vücut zaten mevcut hastalıkla mücadele ederken grip enfeksiyonunun da eklenmesi mücadeleyi zorlaştırabilir. Vücut griple mücadele etmekte zorlanırsa ciddi sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Grip, kronik hastalık semptomlarının kötüleşmesine veya yeni sağlık komplikasyonlarına neden olabileceğinden, kronik bir hastalığı olanların grip mevsiminde daha dikkatli olmaları gerekir. Grip ve kronik hastalığı olan kişilerde felç, kalp krizi, zatürre ve fiziksel gerileme riski artar. Bu ciddi komplikasyonlar kronik hastalığı olan birinin hastaneye kaldırılmasına veya ölüme yol açabilir" şeklinde konuştu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, yılda yaklaşık bir milyar mevsimsel grip vakası bulunduğundan ve bunların 3-5 milyonunun ciddi hastalık vakası olduğundan da bahseden Bilge, şunları söyledi: "Yılda 290 bin ila 650 bin solunum kaynaklı ölüme neden olmaktadır. Grip aşısı yaptıran kişilerin gribe yakalanma riski daha düşük ve hastalığı hafif atlatma ihtimali daha yüksektir. Grip aşıları özellikle kronik bir hastalığı olanların komplikasyon riskini azaltırken, gribe bağlı hastane yatışlarını da önleyebilir. Grip aşınızı grip oranları artmadan önce sonbaharda veya kışın başlarında yaptırmanız en iyisidir. Her yıl buna ihtiyacınız olduğunu unutmayın. Bu nedenle geçen yıl korumanız olduğu için korunduğunuzu varsaymayın. 65 yaş üzeri kişiler, kronik hastalığı olanlar, sağlık koşulları açısından risk grubunda bulunanlar grip aşısını ücretsiz yaptırabilir.”