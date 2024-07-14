Uzmanlardan Kritik Uyarı! Yozgat'ta Tehlike Saçıyor

Uzmanlar, özellikle kırsal bölgelerde yaşayan ve doğada vakit geçiren vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Uzmanlar tarafından yapılan açıklamaya göre, kene ısırmalarına bağlı olarak Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarında artış yaşanıyor. Uzmanlar, bu hastalığın ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda vatandaşları uyardı.

KENE ISIRMASINA KARŞI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Uzmanlar, kene ısırmalarını önlemek için şu önlemleri öneriyor:

Kapalı Kıyafetler Giyin: Özellikle piknik alanları, ormanlar ve çalılıklarda dolaşırken uzun kollu gömlekler ve uzun pantolonlar giyilmesi önemlidir.

Kene Kovucu Ürünler Kullanın: Doğada vakit geçirmeden önce, kene kovucu spreyler kullanılması önerilmektedir.

Düzenli Kontrol Yapın: Dışarıdan geldikten sonra vücudunuzu ve çocuklarınızın vücudunu dikkatlice kontrol edin.

Profesyonel Yardım Alın: Kene ısırması durumunda, keneyi çıkarma işlemini kendiniz yapmayın. En yakın sağlık kuruluşuna başvurun.