Yurt genelinde olduğu gibi Yozgat’ta da son günlerde etkili olan kavurucu sıcaklara karşı uzmanlardan beslenme konusunda uyarı geldi. Hava sıcaklıklarının artışından dolayı yağlı yemeklerin olumsuz sağlık sorunlarına neden olabildiğini ifade eden uzmanlar, özellikle beslenme konusuna daha çok dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Sıvı kaybına dikkat çeken uzmanlar, "40 derecenin üzerindeki sıcaklıklar, özellikle çocuklar, yaşlılar ve ek hastalığı yani kalp hastalığı, yüksek tansiyon ve şeker rahatsızlığı olanları çok fazla etkilemekte. Maalesef kahve, çay, meyve suyu tüketimi su yerine geçmemektedir. Mesela 100 kilo bir insanın 3 bin mililitre kadar su tüketmesi lazım. Yani kiloya 30 mililitre olarak hesaplamaktayız. Yaz zamanı 500 mililitre üzerine eklemekteyiz. Bildiğiniz üzere terle, idrarla büyük abdeste ve nefes alıp vermekle sıvı kaybı olmaktadır vücudumuzda” dedi.

“MÜMKÜN OLMADIKÇA DIŞARI ÇIKMAYIN”

Yağlı, tuzlu gıdaların vücuda büyük oranda zarar verdiğini anlatan uzmanlar, “Yağlı ve özellikle tuzlu gıdalara dikkat etmek gerekiyor. Yazın şalgamı, turşuyu bir kenara bırakalım. Tuzu sofralarımızdan atalım derim. Yağlı yedik diyelim ki, mutlaka vücutta bir şeylere ihtiyacı olacaktır. Yağlı yediysek hemen yatmayalım, uyumayalım. Ardından sıvı tüketimini arttıralım. Hemen dışarıya çıkmayalım. Özellikle yağlı yedik, yürüyelim, enerjimizi atalım diye düşünenler ise sabah 11'den sonra akşam 4'ten önce dışarıya mümkünse çıkmasın. İşlerimizi sabah 11'den önce, akşam 4'ten sonra halletmeye çalışalım. Yürüyüş yapacaksak, özellikle sabah 7'den önce, akşam 9'dan sonra yapmaya özen gösterelim. İşimiz var, dışarıya çıkmamız gerekti. Güneş şapkamızı, güneş kremimizi sürelim. Mümkünse açık renk kıyafetler giymeye özen gösterelim ve gölge alanlarda duralım” şeklinde konuştu.

“KONTROLLERİMİZİ YAPTIRALIM”

Yağlı yemeklerin tüketiminin arttırılmasının ardından oluşabilecek rahatsızlıkları beraberinde getireceğini belirten uzmanlar, “Çok ağır tükettik, suyu az içtik ne gibi sorunlarla karşılaşıyoruz hastalarda. Sıcak basması gibi semptomlarla gelebiliyor, tansiyon düzensizliği, şeker düzensizliği yaşıyoruz. Özellikle kronik hastalığı olanlardan şunu rica ediyorum, rutin kontrollerimizi yaptıralım. Gerekirse bazen tansiyon ilaçlarımızın da dozu arttırılabilir. Lütfen doktorunuzun önerdiği 3 ay olabilir, 6 ay olabilir, takiplerimizi ihmal etmeyelim” ifadelerini kullandı.

“BÜYÜK SIKINTILARLA KARŞILAŞMAK ZORUNDA KALABİLİYORUZ”

Araç kullanan vatandaşlara da uyarılarda bulunan uzmanlar, “Çok fazla arabaya biniyoruz. Bir yere giderken araba kullanıyoruz. Arabamı gölgeye park ettim, içinde çocuğumu bırakayım, yaşlı kalsın ben şu işimi halledeyim gideyim demeyelim. Arabayı park ettikten sonra camlarını açsak bile dışarıda hava 40 dereceyse içeride, 50 dereceye kadar sıcaklıklar olabiliyor. Büyük sıkıntılarla karşılaşmak zorunda kalabiliyoruz” diye konuştu. Haber Merkezi