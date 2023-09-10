Çocuklarda tatil sonrası okula uyum sürecine dikkat çeken Hayat Hastanesi Uzman Klinik Psikoloğu Hande Uzuner, “Özellikle kaygılı öğrencilerde, okula gitmek istememe, okul konusunda konuşmaktan kaçınma yada okulun olumlu yönlerini yok sayıp sadece olumsuz yönlerini konuşma, öfke problemleri, huzursuzluk ve uyku problemleri bu dönemde görülen zorlanmalardan bazılarıdır” dedi.

Bu dönemde öğrencilerin duygularını görmenin, önemsemenin ve nedenleri hakkında düşünmenin önemli olduğunu ifade eden Uzman Klinik Psikolog Hande Uzuner, çocukları okula hazırlamak için tavsiyelerini de şöyle sıraladı: “Çocuğunuzla konuşun ve duygularını anlamaya çalışın. Ona, hissettikleri konusunda yalnız olmadığını anlatarak kendi öğrencilik dönemlerinizden örnekler verebilirsiniz. Rutinlerinize geri dönün. Tatil boyunca teknoloji kullanımı, uyku ve yemek saatleri epey bozulabiliyor. Okul başlamadan önce bu zamanları düzenlemek, sürece alışmak açısından faydalı olacaktır” dedi.

“Stres belirtilerine dikkat edin ve iş birliğine açık olun” diyen Uzunur, “Bazı çocuklar okula uyum ile ilgili daha ciddi sorunlar yaşayabiliyorlar ve evdeki süreç yönetimi yetersiz kalabiliyor. Bu durumlarda sınıf öğretmeni ya da okuldaki psikolojik danışman ile birlikte çocuğun adaptasyonu için yapılabilecekleri konuşmak sürece katkı sağlayacaktır. Bir ebeveyn olarak kendi kaygılarınızı gözden geçirin. Bu süreçte siz ne kadar sakin olursanız çocuğunuzun kendinden emin hissetmesine o kadar yardımcı olursunuz” ifadelerini kullandı.

Uzuner sözlerini şöyle tamamladı; “Profesyonel destek alın. Okula uyum süreci ne kadar sancılı olursa olsun süreç bir süre sonra normale dönülecektir. Fakat birkaç ay geçmesine rağmen çocuk hala okula gitmek istemiyorsa sorun sadece ‘okula dönmek’ ile ilgili olmayabilir. Süreci takip edip gözlemlediğinizde fark ettiğiniz şey hiç gelişme olmaması ise profesyonel psikolojik destek almak önemli olacaktır.” (İHA)