Fiziksel aktivitenin faydaları üzerine yapılan pek çok araştırma, düzenli egzersizin kalp hastalıkları, obezite ve diyabet gibi sağlık sorununu azaltabileceğini gösteriyor.

Almanya'daki Regensburg Üniversitesi'nden araştırmacılar, İngiltere'de 86 binden fazla kişiden alınan verileri inceleyerek, sabah 8 ile akşam 6 civarında yürüyüş gibi aktivitelerde bulunmanın bağırsak kanseri riskini yüzde 10 oranında azalttığını buldu.

Sağlıklı Yaşam İçin Yürüyün

Yapılan araştırmada, fiziksel aktivitelerin rahatlatıcı özelliği sayesinde stresle ilişkili iltihabı azalttığı da aktarıldı.

Araştırmanın detaylarında akşam yürüyüşü ve genel olarak egzersizin bağışıklık sistemimizdeki anti-tümör hücrelerini harekete geçirdiği ve hücre ölümünün doğal sürecini güçlendirdiği de aktarıldı.

Böylece "kanser olma potansiyeli olan hücrelerin kötü olma şansı olmadan önce temizlenmesi daha muhtemel" olarak gözler önüne serildi.

Günlük En Az 30 Dakika

Uzmanlar, günde sadece 30 dakikalık tempolu bir yürüyüş, kalp sağlığını korumak, kilo vermek ve yaşam süresini uzatmak için etkili bir başlangıç olduğunu ifade ediyor.

Ayrıca, 60 yaş üstü bireylerin günlük yaşamlarına 10 dakikalık yürüyüş eklemelerinin bile yaşam beklentisini kadınlarda yaklaşık 11 ay, erkeklerde ise 17 ay artırabileceğini söylüyor.