Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsü taşıyan keneler, 2002 yılından günümüze onlarca ölüme neden oldu.

Yozgat’ta da bu yıl kene yapışması sonucu KKKA nedeniyle hayatını kaybedenler oldu. Nisan ayından itibaren görülmeye başlayan kene vakaları son günlerde sıcaklıkların düşmesiyle azaldı. Doğada da kene popülasyonunda azalma gözlerdi.



Keneler sonbaharda meradan ahırlara dönen hayvanların üzerinde ahırlara taşınıyor. Kışı ahırlarda sıcak ortamlarda geçiren keneler burada larva bırakıp ilkbahar döneminde de tekrardan üreyip çoğalıyorlar.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Ziya Oğrak, sonbahar mevsiminin kenelerle mücadelede en uygun dönem olduğunu belirterek, "Genellikle bahar ve yaz aylarında KKKA hastalığıyla ölümlerle gündeme gelen kenelerle mücadele her dönem, her sezon yapılması gerekiyor. Sıcaklık 10 derecenin üzerine çıktığı zaman doğada daha fazla aktif oluyorlar. Keneler, ara konak olarak çiftlik hayvanlarımızı kullanıyorlar.

Önümüzdeki günlerde mera dönüşleri başlayacak ve bu hayvanlara kontrollerimiz hem meraya çıkarken hem de mera dönüşlerinde yapılmalı. Doğada farklı farklı yerlerde keneler saklanabiliyor. Bütün doğayı ilaçlasak bile bunları yok etme şansımız yok. Kenelerle mücadeleyi hayvanların üzerinde ve hayvanların barınma mekanı ahırlarda yapmamız gerekiyor. Sonbahar mevsimi kenelerle mücadele için oldukça önemli.

Mera dönüşlerinde ve kapalı yetiştiriciliğin başladığı önümüzdeki kış sezonunda yetiştiricilerin veteriner hekimleri ile iş birliği halinde, hayvanların üzerine dökülen çeşitli ilaçlarla ya da püskürtme ve banyo gibi çeşitli ilaçlama yöntemleriyle bu hayvanlar ilaçlamalılardır. Keneler hayvanların üzerinden ahıra girip yuvalanmadan imha edilmelidir. Hem hayvanların üzerinde hem de ahırlarda bu ilaçlama kontrollü bir şekilde 3 ila 4 hafta arayla yapılmalıdır" diye konuştu.

"Toprak Altında Da Geçirebilirler"

Prof. Dr. Oğrak, kenelerin insanlara ve hayvanlara bulaşan birçok hastalığı kan emerek taşıdığını belirterek, "Keneler sadece kan emerek zarar vermiyorlar. Hayvanlara ve insanlara da bulaşan en yaygın bilinen hastalık türü KKKA, ancak bu hastalığın dışında yine hayvanlara bulaşan sarılık gibi hastalıkların da taşıyıcılarıdır. Bu yüzden yetiştiricilerimiz açısından da bu hastalıklar ve keneler büyük önem taşıyor. Keneler kışı ağaç altında ya da toprak altında da geçirebilirler. Bu dönemde hayvanların üzerinde kenelerle mücadele etmezsek, meradan hayvanların üzerinde ahırlara gelip yerleşerek kışı burada geçirip ilkbaharda daha büyük bir sorun olarak karşımıza çıkabilirler. Sonbahar mevsimi, kenelere en büyük darbeyi vurabileceğimiz dönemdir. Hayvanların ahırlara alınmadan, hem ahırlarda hem de kendi üzerlerinde ilaçlanarak yok edilmesi ve daha fazla üremelerinin önüne geçilmesi gerekiyor" dedi.