Okullar başlarken çocukların sağlığıyla ilgili dikkat edilmesi gereken birçok husus olduğunu söyleyen Medicana Bahçelievler Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Uzm. Dr. Hale Molla Kafi, çocuğun okuldaki ilk yılı ise okula başlamadan önce mutlaka göz ve işitme muayenesinden geçmesi gerektiğini belirtti. Eğer çocuk gözlük kullanıyorsa güncel göz numarası açısından muayene olması gerektiğini ifade eden Uzm. Dr. Hale Molla Kafi, çanta seçimin de oldukça çok önemli olduğunu söyleyerek, “İki omuza takılan geniş kolları olan çocuğumuzun boyuna uygun çanta seçilmelidir, olabildikçe fuzuli eşyalarla ağırlaştırılmamalıdır” dedi.

Uzm. Dr. Hale Molla Kafi, çocukların sağlıklı bir okul süreci geçirmeleri için okul öncesi yapılması gerekenleri şu şeklide sıraladı:

“Okula yeni başlayan öğrenciler diğer okul çağındaki her çocuk gibi yıllık kan tetkikleri yapılmadıysa kan tetkiklerinin yapılması gerekir ve gerekli olduğu durumda doktor tavsiyesiyle takviyeler verilebilir. Yapılan kan tetkiklerinde mutlaka hemoglobin düzeyi, demir ve çinko düzeyi bakılmalı, vitaminlerde B12 ve D vitamini mutlaka bakılmalı. Demir, Çinko ve B12 vitamin eksikliği öğrenme güçlüğüne ve iştahsızlığa, çabuk yorulmaya sebep olabiliyorken D vitamini büyüme ve bağışıklık sistemi açısından önemli ve eksikliği bu konuda sağlık sorunlarına neden olabilir o yüzden her yıl mutlaka kontrol edilip eksikliği durumunda doktor tavsiyesine takviyeler verilmelidir.

Kış aylarında haftada iki kez balık tüketmeyen çocuklara balık yağı takviyesi yapılabilir, D vitamini içeren balık yağı kullanırken ayrıyeten D vitamini takviyesine gerek yoktur.



Kronik hastalığı olup ilaç kullanan öğrencilerin özellikle acil durumlarda kullanılması gereken ilaçları okuldaki sorumlu kişilere teslim edilmeli ve kullanımlarıyla ilgili bilgi verilmelidir.

Gıda alerjisi olan çocukların bu durumları mutlaka öğretmene bildirilmelidir.

Diş sağlığı konusunda mutlaka yıllık muayenelerin aksatılmaması, çürük dişler tedavi edilmeli, diş şekil bozuklukları bazen diksiyon bozukluğuna yol açma ihtimali olması nedeniyle olması durumunda diş hekimiyle birlikte değerlendirilmeli.

Okul öncesi her çocuğun aşı karnesi gözden geçirilmeli ve eksik aşılar tamamlanmalıdır.

Okula yeni başlayan çocuklarda adaptasyon ve sosyalleşme sorunları görülebilir, sık ağlama, kaçmaya teşebbüs, anneyi babayı isteme gibi davranışlarda bulunabilirler, bu durum ilk günlerde normal olmasına rağmen, uzaması durumunda mutlaka bir uzmandan yardım alınmalıdır.

Ebeveynlerin sürekli okul bahçesinde beklemeleri veya sık sık sınıfa girmeleri tavsiye edilmez, ailenin bu konuda soğukkanlı olup endişelerini çocuklarına belli etmemelidir. Okulla birlikte yeni beslenme düzeni ve uyku düzeninin olması açısından ek olarak bir genel pediatri bölümünden muayene olup, bu konuda öneriler alınmalı. Okul başlamadan en az 10 gün önce uyku düzeni tekrar oturtulmalıdır.

Çocukların enfeksiyon hastalıklarından korunmasını sağlamak için mutlaka tuvalet hijyeni ile doğru el yıkama alışkanlığının kazanması açısından ebeveynler tarafından çocuklarına eğitim verilmeli, hapşırma veya öksürme sırasında ağızlarını kapatmaları konusunda onları tembih etmelidir.



Okul çağındaki çocuklarda sabah kahvaltısı çok önemli olduğundan, aileler mutlaka okula göndermeden önce çocuklarının kahvaltılarını yaptırmalıdır. Okula giderken en az 12 yaşına kadar beslenme çantası hazırlanmalıdır, dengeli bir beslenme olması açısından Okul başarısını ve bağışıklık sistemini etkileyebilecek C,D,E vitaminlerinden zengin doğal besinler bulunmalı, mutlaka bir porsiyon meyve ve bir avuç kuru yemiş bulunmalıdır. Hazır meyve suyu tercih edilmemeli, evde sıkılmış meyve suyu ya da sade süt olmalı ve beslenme çantasında mutlaka yeterli miktarda içme suyu bulundurulmalıdır.

Kuruyemişler hava yoluna kaçması riski açısından sınıfta beslenme sırasında tüketilmelidir.

Çocuklarımıza olabildikçe hazır gıda tüketmeme konusunda tembihlemeli ve bu konuda aile ile öğrenci arasında bir disiplin oluşturulmalıdır.

Çocuklarımızın doktor tarafından yasaklanmadıkça fiziksel aktivitelere ve spor faaliyetlerine katılmaları teşvik edilmelidir.”





SIKÇA GÖRÜLEN OKUL HASTALIKLARI



Okulların açılması ve çocukların kalabalık ortamlarda bulunması nedeniyle artan sağlık sorunlarına karşı ebeveynlerin bilinçli olmasının ve çocukları düzenli sağlık kontrollerinden geçirmesinin büyük önem taşıdığını belirten Medicana Ataşehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Uzm. Dr. Hüseyin Kıyak, sağlıklı bir okul dönemi için önerilerde bulundu.

Uzm. Dr. Hüseyin Kıyak, okula başlangıç ve mevsim değişikliği dönemlerinde çocuklarda sıkça görülen okul hastalıklarını şöyle sıraladı:

“Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu: Çeşitli virüslerin neden olduğu bir üst solunum yolu enfeksiyonudur. Burun akıntısı ve tıkanıklığı, hapşırma belirgindir. Genelde ateş yükselmez veya hafif seyirlidir, kendiliğinden geçer.

Beta-Kızıl Enfeksiyonu: Özellikle kreş dönemindeki çocuklarda kendini gösteren beta-kızıl enfeksiyonu; yüksek ateş, hâlsizlik, tavuk derisi gibi yaygın bir döküntü ve boğaz ağrısı yapar. Tedavide uygun antibiyotiklerin kullanılması gerekir.

Orta Kulak İltihabı: Soğuk algınlığından sonra orta kulak iltihabı çocuklarda en sık görülen hastalıktır. Kulak ağrısı, bazen boğaz ağrısı, kulakta dolgunluk hissi ile belirti verir. Ateşli veya ateşsiz seyredebilir. Grip sırasında veya sonrasında, kulak ağrısının gelişmesi durumunda akla gelmelidir.



El, Ayak ve Ağız Hastalığı: Okul çağında en sık görülen hastalıklardan biri de el, ayak, ağız hastalığıdır. Son derece bulaşıcı olan bu hastalık ateş, halsizlik, boğaz ağrısı, ağız ve dil yaraları, eller ve ayaklarda kabarcıklarla kendisini gösterir. Hastalığın yayılmasını önlemek için çocuğun izole edilmesi gerekir.

Suçiçeği: Suçiçeği, genellikle çocukluk döneminde görülmekle birlikte tüm yaş gruplarında görülme ihtimali bulunan virüs kökenli bir hastalıktır. Aşılanmayan çocuklar her zaman suçiçeği riski altındadır. Suçiçeği hastalığını önlemenin en etkili yolu aşıdır.

Hepatit A: Bulaşıcı çocuk hastalıkları arasında öne çıkan Hepatit A özellikle kirli yiyecekler ve dışkı ile bulaşır. Aynı zamanda sarılık olarak da adlandırılan bu hastalıktan korunmak adına çocuklara el temizliği mutlaka öğretilmelidir.

İdrar Yolu Enfeksiyonu: Çocukların özellikle okullardaki tuvaletleri kullanmaları aileleri hijyen açısından endişelendirebilmektedir. Ancak tuvaletin hijyeninden çok ailelerin çocuklarına tuvaletlerini tutmamaları ve tuvaleti kullanırken hijyen kurallarına dikkat etmeleri gerektiği benimsetilmelidir.

Bitlenme: Bitler çok bulaşıcıdır ancak tehlikeli değildir. Bitler, kafa derisinde aşırı kaşıntı nedeniyle küçük şişlikler ve yaralar oluşturabilir. Tedavisi ise ilaçlı şampuanları ve saç bakımlarını içerir.

Okul döneminde hastalıklardan korunmak için dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi veren Uzm. Dr. Hüseyin Kıyak, “Çocuklar hastalıklar konusunda bilinçlendirilmeli. Hasta bir arkadaşları varsa onunla çok yakın temas kurmamaları konusunda uyarılmalılar. Eksik aşılar varsa mutlaka tamamlanmalı. Ortak objeler sık ve uygun temizlenmeli (kapı kolu, masa, oyuncak gibi). Özellikle tuvalet sonrası ve yemek öncesi eller sabun ve su ile uygun şekilde yıkanmalı, kalabalık ve ortak kullanılan ortamlar mümkün olduğunca havalandırılmalı. Özel eşyalar ortak kullanılmamalı (kalem, bardak gibi). Dengeli beslenilmeli ve bol sıvı tüketilmeli. Düzenli ve yeterli uykuya dikkat edilmeli. Dirsek içerisine hapşırma ve öksürme alışkanlığının geliştirilmesi sağlanmalı (avuç içine veya havaya hapşırma ve öksürük ile enfeksiyonlar daha kolay bulaşmaktadır). Çocuğunuzda enfeksiyon hastalıkları olması durumunda, diğer çocuklara bulaştırmaması açısından okula gönderilmemeli ve evde istirahat etmelidir” dedi.

“GÖZ MUAYENESİNİ İHMAL ETMEYİN”

Medicana International İstanbul Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü’nden Op. Dr. Orkida Malile, dünya çapında en az 450 milyon çocuğun tedavi gerektiren bir görme sorunu bulunduğunu ve 90 milyon çocuğunda görme kaybıyla yaşadığının altını çizdi. Her ne sebeple olursa olsun görme sorunlarının çocukların eğitimlerini ciddi bir biçimde etkilediğini ve özgüven sorunlarına sebep olabildiğini, bu nedenle özellikle okul öncesinde göz kontrollerinin yapılması büyük önem taşıdığını belirten Op. Dr. Orkida Malile, okul dönemi çocukların göz sağlığını etkileyen faktörler ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Görme duyusu çocukların dünyayı daha kolay kavramasına yardımcı oluyor. Eğer görme duyusu tam olarak görevini yapmıyorsa çocukların öğrenme yeteneklerinin en üst potansiyeline erişmesini engelleyebiliyor. Pek çok görme sorunu erken yaşlarda başladığı için çocukların göz muayenelerinin zamanında yapılması önem taşıyor. Okulların açılacağı şu günlerde ailelerin çocuklarının göz sağlığı için rutin muayenelerini yaptırmaları eğitim süreçleri açısından kritik bir rol oynuyor. Medicana International İstanbul Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü’nden Op. Dr. Orkida Malile, “Toplumda en sık görülen kırma kusurları çocukluk çağında başlamaktadır. Kırma kusuru olarak miyop, hipermetrop ve astigmattan bahsedilebilir. Bunun yanında çocuklarda şaşılık, göz tembelliği, katarakt ve göz tansiyonu da görülebilmektedir” dedi.

Her yaşta ve yaşam evresinde görme muayenelerinin görmeyi güçlü tutmaya yardımcı olacağına dikkat çeken Op. Dr. Malile, "Çocuklardaki birçok görme sorunu erken bir aşamada teşhis edilirse, erkenden tedavi aşamasına gidilmesine yardımcı olur. Bazen çocuklar görme sorunlarını fark etmeyebilirler. Ancak dikkatli izlem onlarda görme problemi olduğunu gösterebilir. Örneğin televizyonu yakından izlemek, gözleri kısarak bakmak, bir kitap okurken ya da tablet kullanırken yüzeye iyice yaklaşmak, yazıları bozuk yazmak, yürürken ya da koşarken dengeyi kaybedip düşmek, sürekli gözleri ovuşturmak bir göz sorunu olduğunu gösterebilir" şeklinde konuştu.

Görme sorununun eğitimi etkilediğini belirten Op. Dr. Malile, “Çocuklarda erken başlangıçlı görme sorunları motor, dil, duygusal, sosyal ve bilişsel gelişimde gecikme yaşayabilir” diyerek “Araştırmalara göre çocuklarda oluşan görme sorunları onların eğitim sonuçlarını etkileyebilir, düşük özgüvene ve gelecekteki sosyo-ekonomik potansiyele olumsuz katkıda bulunabilir. Miyopi (uzağı görememe) çocukları etkileyen en yaygın göz rahatsızlığıdır ve dünya çapında yaygınlığı hızla artmaktadır. Miyopi sorunu çocukluk yaşlarda ortaya çıktığında çocuklar uzaktaki cisimleri bulanık görmeye başlar. Ebeveynlerin çocuklarına sağlıklı davranış alışkanlıkları teşvik ederek miyopiyi engelleme veya hiç olmasa ilerlemeyi yavaşlatma açısından rolü oldukça önemlidir. Bu nedenle de her sene okul öncesinde göz kontrollerinin yaptırılması, bunun akabinde de gözlük kullanımına başlanması gerekebilir” dedi. (İHA/Haber Merkezi)