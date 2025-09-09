Uzmanların duyurusuna göre altın fiyatları oldukça yükselebilir. Fakat bu artış gerçekleşmeden önce büyük bir düşüş bekleniyor.

Ekonomi çevrelerinin uyguladığı analizlere göre gram altın, 5 ay sonra 8.500 TL kadar yükselebilir.

En önemlisi jeopolitik riskler, FED’in faiz politikası ve küresel bilinmeyenler altının güvenli talep ihtimallarini artırıyor.

Çöküş Gerçekleşecek

Uzmanlar, bu dev artıştan önce yatırımcıları yaklaşık 1.000 TL’lik bir düzeltme alanında bilgilendiriyor. Kısa zamanda gram altında ciddi satışların olabileceği, bu sebeple yatırımcıların dikkatli olması gerektiği söyleniyor.

Yatırımcılara Tavsiye

Bir anda panikle hareket edilmemesi yönünde uyarı yapan ekonomi uzmanları, uzun zamanda altının yükselişte kalacağının altını çiziyor. Fakat diğer günlerde bildirilecek olan küresel ekonomik veriler ve merkez bankalarının yapacakları, fiyatlarda dalgalanma yaratabilir.