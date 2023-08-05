Gayrimenkul uzmanları, sahte ilanlarla fiyat yükseltmeye çalışanlara karşı vatandaşları uyararak, “Ev fiyatlarını yüksek göstermek için sahte ilanlarla spekülatif peşine düşenler var. Mutlaka birinci elden güvenilir firmaları tercih edin” dedi.

“SPEKÜLATİF İLANLARA İTİBAR ETMEYİN”

Vatandaşların ev ilanlarına bakarken dikkatli olması gerektiğinin altını çizen uzmanlar, “Yaz aylarında gayrimenkul sektörünün hareketlenmesini fırsat bilen bir grup, spekülatif amaçlı sahte ilanlarla ev fiyatlarının fahiş şekilde yükseldiğini göstermeye çalışıyor. Bu durumda vatandaşlarımızın gözlerini korkutuyor. Fiyatların fahiş şekilde yükselmesi kesinlikle söz konusu değildir. Hatta fiyatlarda bölge bölge düşüş olduğunu söyleyebiliriz. Ev alırken mutlaka birinci elden güvenilir firmalardan almalarını öneriyoruz” dedi.

“FİYAT POLİTİKASI DENGELENİYOR”

Yozgatlı vatandaşları da ilgilendiren konu hakkında açıklama yapan uzmanlar, gayrimenkul sektörünün fiyat konusunda dengelenmeye başladığını belirtti. Uzmanlar, “Araç sektöründe yaşanan dengesiz fiyat politikası bir süre gayrimenkul alanında yüzünü göstermişti. Ancak son aylara baktığımızda bu durum dengelenmeye başladı. Fiyatlarda ki bu dengeleme piyasanın da normalleşmeye başladığını gösteriyor. Vatandaşlarımız artık bankaların kredi olanağını açmasını bekliyor. Cazip kredilerin oluşturulmasıyla vatandaşlarımız gayrimenkule yatırım yapacaktır. Şuanda fiyatlarda bir artış yok. Bu durum aslında bir alım fırsatını da beraberinde getiriyor. Yatırım yapacaklar bu süreci kaçırmasın” şeklinde konuştu. İHA/Haber Merkezi