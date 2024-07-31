Yerköy 1 Nolu Aile Sağlık Merkezi’nde görev yapan Dr. Murat Yıldırım, hipertansiyon hastalarının yaz aylarında dikkat etmeleri gereken konular hakkında önemli uyarılarda bulundu.

Dr. Yıldırım, sıcak havaların kan basıncını etkileyebileceğini ve bu nedenle hipertansiyon hastalarının bazı önlemler alması gerektiğini belirtti.

Hipertansiyon hastalarına yaz aylarında daha dikkatli olması gerektiğini ifade eden Dr. Yıldırım, “Yaz aylarında da ilaçlarınızı aksatmadan kullanmalısınız. Doktorunuzun önerdiği dozlarda ve zamanlarda ilaçlarınızı almanız önemlidir. Sıcak havalarda vücudunuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle, günlük su tüketiminizi artırarak vücudunuzun susuz kalmamasını sağlamalısınız. Güneşin en yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmamaya özen gösterin. Serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirerek vücudunuzu sıcak çarpmasından koruyun. Yaz aylarında hafif ve dengeli beslenmeye özen gösterin. Aşırı tuzlu ve yağlı yiyeceklerden kaçının. Sebze ve meyve tüketimini artırın. Düzenli fiziksel aktivite kan basıncınızı kontrol altında tutmaya yardımcı olabilir. Ancak, sıcak havalarda ağır egzersizlerden kaçının ve egzersizleri serin saatlerde yapmaya özen gösterin. Kan basıncınızı düzenli olarak ölçerek takip edin. Olağandışı bir yükselme fark ederseniz, hemen doktorunuza başvurun. Alkol ve kafein kan basıncınızı yükseltebilir. Bu nedenle, yaz aylarında bu tür içecekleri sınırlı miktarda tüketmeye özen gösterin” dedi.

Dr. Murat Yıldırım, bu basit ama etkili önlemlerle hipertansiyon hastalarının yaz aylarını daha sağlıklı geçirebileceğini ifade etti.