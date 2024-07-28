Erdursun'un paylaşımında, emekli olmadan önce yerine getirilmesi gerekenleri 11 maddede sıralayarak bu adımları atlamış olanların emeklilik haklarının iptal edilebileceği uyarısında bulundu.

"Emeklilikte İşinize Yarayacak Bilgiler" notuyla yapılan paylaşımda Erdursun, emeklilikte son gelişmeleri ve önemli detayları vatandaşlarla paylaşarak bilinçlendirme yaptı.

Özellikle SSK ve Bağ-Kur statüleri arasındaki avantajları vurgulayan Erdursun, son 2520 gün içinde hangi statüde daha fazla prim gününüz varsa o statüden emekli olunabileceğini belirtti.

Ayrıca, sahte sigortalılık ve yanlış beyanlar nedeniyle emeklilik iptali riskine dikkat çekti.

Erdursun'un açıklamalarından bazıları şunlar oldu:

"Askerlik borçlanması ile işe başlama tarihini geriye çekerek EYT hakkı elde edebilirsiniz, ancak bu hak memurlar için geçerli değil. Anlaşmalı ülkelerde çalışanlar da yurtdışı işe başlama tarihlerini Türkiye standartlarına göre saydırabilir ve EYT'li olabilirler."

"Emeklilik sürecinizde küçük ayrıntılar önemlidir. Yanlış statüden emekli olmanız durumunda, emekli aylığınızı düşük alabilirsiniz."

"2024'te emekli olmak, bazı durumlarda daha avantajlı olabilir. Bu nedenle, emeklilik için doğru zamanda başvuru yapmak önemlidir."

Erdursun'un açıklamaları, emeklilik sürecinde doğru bilgilerin ve prosedürlerin takip edilmesinin önemini vurgulayarak vatandaşlara emeklilik planlamalarında rehberlik etmeyi amaçlıyor.