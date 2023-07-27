Yaz aylarının gelmesiyle birlikte artan hava sıcaklıkları birtakım sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor. Bu nedenle içinde bulunduğumuz aylarda tüketilen besinlere dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Yozgat Şehir Hastanesi Diyetisyeni Ayşe Sağdıç, sıcak havalarda nasıl beslenilmesi gerektiği hakkında bilgiler verdi.

Diyetisyen Ayşe Sağdıç, artan vücut sıcaklığının beyin ve diğer yaşamsal organlara da zarar verebileceğini söyleyerek “Bu durumun önüne geçebilmek için sıcak havalarda sağlıklı beslenmeye özen gösterilmelidir” dedi.

Diyetisyen Sağdıç: “Yaz aylarında sıcaklık ve nem artışı vücut ısısını artırmakta metabolizmanın da bu duruma uyum sağlaması için beslenme oldukça önemli hale gelmektedir. Sıcaklığın etkisiyle artan terlemeye bağlı olarak yaşanan sıvı ve elektrolit kaybının önüne geçilmelidir. Sıcak havalardan dikkat edilmesi gereken bazı beslenme önerilerini şu şekilde sıralayabiliriz” diye konuştu.

Sıcak havalarda su, vitamin ve mineral içeriği yüksek sebze, meyveye dayalı posa oranı yüksek bir beslenme tercih edilmelidir. Sebze ve meyve çeşitliliğini yaz ayları bize sağlasa da bunların tüketiminde aşırıya kaçılmamalı, unutulmamalıdır ki meyveler yüksek miktarda früktoz içermekte bu da şeker hastalarında şeker kontrolünü zorlaştırmaktadır.

“Aşırı sıcak, aşırı baharatlı, aşırı tuzlu, aşırı şekerli yemekler tüketmekten kaçınılmalıdır. Kan şekerini hızla yükseltip düşmesine neden olan şekerli, ağır, yağlı tatlılar yerine dondurma veya sütlü tatlılar tercih edilmelidir.

Kızartmalar, aşırı yağlı besinler ya da sakatatlar yerine ızgara, haşlama, buğulama tekniğiyle hazırlanmış, yağsız etler tüketilmelidir. Omega-3 yağ asitleri bakımımdan zengin balık tercih edilmeli ve haftada 2 kez tüketilmelidir.

Sıcaklık ile artan terlemeye bağlı gelişen elektrolit kaybının önüne geçmek için yoğurt, ayran, cacık, yoğurt içeren soğuk çorbalar tüketilebilir.

Yaz aylarında tüketilen yağlı hamur işleri aşırı sıcaklarda vücutta yorgunluğa, baş ağrısına ve tansiyonun yükselmesine sebebiyet vereceğinden bu aylarda yağlı hamur işlerinden de kaçınılmalıdır. Tam buğday unundan yapılmış vücuda daha uzun süre tokluk sağlayan ekmekler tercih edilmelidir.

Tüketilen porsiyonlar kontrol edilmeli, öğünlerde yeşillik tüketimi arttırılmalıdır.

Sıvı takviyesinin önemine değinen Diyetisyen Ayşe Sağdıç insan vücudunun günlük 2-2,5 maksimum 3 litre suya ihtiyacı olduğunu söyledi. Vücudumuzdan sıvı kaybı, ter, solunum, dışkı ve idrar ile olur yani sıcak havada nefes alıp vermek bile sıvı kaybına sebeptir, terlediğinizi görmeniz şart değildir. Kadınların ortalama 2 litre, erkeklerin ise 2,5 litre su ihtiyacı olduğunu ifade eden Sağdıç açıklamasına şöyle devam etti : “Susamayı beklemeden su tüketin, mutlaka düzenli için. Su tüketmek zor geliyorsa içine bir iki damla meyve suyu veya taze meyve parçaları, nane, limon ve benzeri ekleyin, soğuk bitki çayları, şekersiz olarak meyvenin kendi tadıyla pişmiş kompostolar, limonata, ayran, kefir, soda en doğru seçimlerdir.

Sıvı kaybının giderilmesi için su içmek öncelikli olmakla birlikte, su harici sıvı tüketiminde kafein, çay, şeker içeren ve gazlı sıvılar gibi içeceklerden uzak durulmalı, süt ürünleri, taze sıkılmış meyve suları, bitki çayları tercih edilmelidir.

Sıcak havalarda yaygın olarak görülen gıda zehirlenmelerine de dikkat çeken Diyetisyen Ayşe Sağdıç, yaz aylarında fazlaca tüketilen sebze ve meyvelerin iyice yıkanması gerektiğini hatırlattı.

Diyetisyen Sağdıç gıda zehirlemelerine dikkat edilmesi gerektiği hakkında şu bilgileri verdi: “Özellikle sıcak havalarda yaygın olarak meydana gelen hastalıklardan birisi de besin zehirlenmesidir. Besin zehirlenmesi yaşanmaması için yiyecekler uygun şartlarda muhafaza edilmelidir. Bilhassa artan sıcaklarda dışarıda satılan, açıkta bulunan besinler tüketilmemelidir. Et ürünleri, süt ürünleri, yumurta, balık vb. yiyecekler çabuk bozulan besinlerdir, bu besinler açıkta bekletilmemeli iyi muhafaza edilmelidir. Satın alınan ürünlerin son kullanma tarihine de dikkat edilmelidir. Tüketilecek sebze ve meyvelerin iyice yıkanmasına özen gösterilmelidir.” Haber Merkezi