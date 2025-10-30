Finans Analisti İslam Memiş, Borsa İstanbul 100 endeksinde Kasım ayı itibarıyla hedef seviyeyi 11.800 puan olarak öngördüğünü söyledi. Memiş, “11.000–11.100 puan seviyesine yerleşen Borsa İstanbul 100 endeksinde kısa vadeli pozitif beklentim devam ediyor” dedi.

Dolar ve euro kurlarındaki görünümü değerlendiren Memiş, doların serbest piyasada 42 liranın üzerinde işlem gördüğünü belirterek, Kasım ayında da yükseliş eğiliminin süreceğini ifade etti. Euro/TL için de yükseliş beklentisini koruyan Memiş, “Euro hâlâ görece ucuz. Yükseliş beklentim devam ediyor” diye konuştu.

Memiş, altın piyasasında manipülasyon etkisinin devam ettiğine dikkat çekti. Uluslararası piyasalarda ons altının 3.905 dolar seviyesinde olduğunu kaydeden Memiş, “Son iki haftada düşüşler devam etti. 2 hafta önce 6.300 lira seviyesinin üzerinde gram altın alanlar şu anda zarar etmiş durumda” dedi.

Altın fiyatlarında destek seviyelerini de açıklayan Memiş, “Ons altın 4.382 dolardan 3.887 dolara kadar geriledi. Ana destek seviyemiz 3.800 dolar, devamında 3.750 dolar” ifadelerini kullandı.

Gram altın yatırımcılarına de uyarılarda bulunan Memiş, “Kısa vadede tepki alımları muhtemel. Kasım ayında ikinci bir alım fırsatı daha bekliyorum” dedi. Gümüş yatırımcılarına da seslenen Memiş, stratejilerini doğru uygulayan yatırımcıları tebrik etti.

Altın ve gümüşteki düşüşlerin ardından kısa vadeli toparlanma beklentisinin devam ettiğini belirten Memiş, “Altın ve gümüş fiyatlarında beklediğim sert geri çekilmeler gerçekleşti. Şu anda düşüş kısmı tamamlandı” ifadelerini kullandı.

NOT: YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR!