Bozyurt, "Baraj seviyeleri kritik seviyelere düştü. Bu kış yağışın normallerin üzerinde olma ihtimali güçlü görünüyor" şeklinde konuştu.

Türkiye kış sezonuna hazırlanırken, Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, YouTube kanalı üzerinden 2025-2026 kışı dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“Uzun Süredir Beklenen Kışı İşaret Ediyor”

Bozkurt, son yıllarda iklim sisteminin giderek kaotik hale geldiğini ve tahmin yapmanın zorlaştığını söylerken, mevcut modellerin Türkiye adına olumlu sinyaller verdiğini ifade etti. Bozyurt, özellikle 2016'dan bu yana ülkede güçlü ve geniş çaplı bir kış yaşanmadığını, yalnızca 2021-2022 döneminin kısmen karlı geçtiğini hatırlatarak, bu kışın uzun süredir beklenen bir dönüşü işaret ediyor olabileceğini vurguladı.

“Türkiye İçin Önemli Bir Müjde”

Bozkurt, "Dünya şu anda zayıf La Nina şartlarında. Bu Türkiye için önemli bir fırsat. El Nino'nun aksine La Nia özellikle zayıf seviyelerdeyken Türkiye'nin içinde bulunduğu Doğu Akdeniz havzasında kışların genellikle hem soğuk hem yağışlı geçtiğini söyleyebiliriz. Zayıf La Nia yıllarında Türkiye'de kışlar soğuk ve yağışlı olur. Bu, uzun süredir kuraklıkla mücadele eden bölgeler için büyük avantaj." dedi.

Kar Yağışı Bekleniyor

Kar yağışı için tarih veren Bozyurt, "Baraj seviyeleri kritik seviyelere düştü. Bu kış yağışın mevsim normallerinin üzerinde olma ihtimali güçlü görünüyor. Modeller özellikle 20 Aralık 2025-20 Ocak 2026 arasına işaret ediyor. Bu dönemde Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerine güçlü soğuk hava sistemleri inebilir. Marmara, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Göller Bölgesi ve Doğu Anadolu'da yoğun kar yağışları bekliyoruz. Kar örtüsünün önceki yıllara göre daha uzun süre yerde kalma ihtimali yüksek" diye konuştu.