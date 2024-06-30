Her ebeveynin temel hedeflerinden biri, sağlıklı, başarılı, kendine güvenen ve sorumluluk sahibi bir birey yetiştirmektir. Ancak uzmanlar, çocukların sürekli onay alma ihtiyacının ilerleyen yaşamlarını nasıl etkileyebileceği konusunda uyarıyor.

Uzman Pedagog ve Ebeveyn Danışmanı Zeynep Şimşek, çocukların sürekli başkalarının onayını aramasının altında yatan nedenlerin anlaşılmasının önemli olduğunu vurguluyor. Çocuklar, kendilerini değersiz hissettiklerinde veya takdir edilmediklerinde duygusal zorluklar yaşayabilirler. Şimşek, ebeveynlerin bu davranışları fark etmeleri ve gerektiğinde uzman desteği almalarının önemli olduğunu belirtiyor.

Özellikle çocukluk döneminde gelişen bu eğilimler, ilerleyen yaşamlarında hem iş hem de özel hayatlarında sorunlar yaratabilir. Uzmanlar, ebeveynlerin çocuklarına sağlıklı özgüven ve kendi değerlerine dayalı bir kimlik geliştirmeleri için destek olmalarının gerekliliğine dikkat çekiyor.