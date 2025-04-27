Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, kredi veya nakit avansla altın alımının büyük risk taşıdığını belirterek yatırımcıları uyardı: "Bu yöntem tüm birikiminizi yok edebilir."

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, TGRT Haber’de katıldığı yayında yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu. Son dönemde borçlanarak altın alımının yaygınlaştığına dikkat çeken Memiş, bu yöntemin ciddi riskler barındırdığını ifade etti. "Borçla altın almak, tüm birikimi kaybetme riski taşıyor" diyen Memiş, yatırımcıların öncelikle tasarrufa yönelmesi gerektiğini vurguladı.

Memiş, tasarruf yapılmadan borçla altın almanın doğru bir strateji olmadığını belirterek, "Harcama, tasarruftan kalan parayla yapılmalıdır" ifadelerini kullandı. Ayrıca, özellikle kaldıraçlı işlemlerden uzak durulması gerektiğinin altını çizen Memiş, aksi halde yatırımcıların tüm birikimlerini kaybedebileceklerini dile getirdi.

Öte yandan, altına olan talebin artmasıyla birlikte bankalar da müşterilerini uyardı. Kredi kartı ve nakit avans limitlerinin altın, döviz ve kripto para alımlarında kullanılmasının artması üzerine bankalar, müşterilerine SMS yoluyla bilgilendirme mesajları gönderdi. Bu tür işlemlerin kart kapatma gibi yaptırımlara yol açabileceği belirtildi.

Finansal okuryazarlığın önemine işaret eden İslam Memiş, yatırımcıların piyasalardaki güvenilir uyarılara kulak vermeleri gerektiğini de sözlerine ekledi.