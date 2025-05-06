Finans analisti İslam Memiş, bu hafta açıklanacak Fed faiz kararının altın fiyatlarını etkileyeceğini belirterek, Çarşamba gününden sonra düşüş beklendiğini açıkladı.

Finans piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcılarını yakından ilgilendiren değerlendirmelerde bulundu. Haftaya yükselişle başlayan altın fiyatlarının, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı sonrası gerileyebileceğini belirten Memiş, özellikle Çarşamba günü saat 21.00’de açıklanacak kararların piyasalar üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

“Altın haftaya yükselişle başladı. Bu hafta hem küresel hem yurt içi piyasalar için oldukça kritik gelişmeler yaşanacak. Çarşamba günü Fed’in faiz kararı ve ardından Başkan Jerome Powell’in açıklamaları altın üzerinde etkili olacak. Bu nedenle piyasalar bu saate odaklanmış durumda,” ifadelerini kullandı.

Memiş, faizlerin sabit kalmasının beklendiğini, ancak Powell’in açıklamalarının yön belirleyici olacağını belirtti. “Trump'ın baskısı altındaki faiz politikalarının, yıl sonuna kadar değişip değişmeyeceği merak konusu,” dedi.

Altın fiyatlarında net tarih vererek uyarıda bulunan Memiş, Çarşamba akşamına kadar yükselişin sürebileceğini, ancak sonrasında düşüş yaşanabileceğini söyledi. “Altında 3.280 dolar seviyelerine kadar yükseliş olabilir. Ancak Fed açıklamaları sonrası 3.200 dolar altı seviyeleri görebiliriz,” değerlendirmesinde bulundu.

Gram altın tarafında da benzer bir seyir beklendiğini belirten Memiş, “Kısa vadede 4.000 liranın altına sarkma bekliyoruz. Geçen hafta 4.040 liraya kadar düşmüştü. Yine aynı seviyelere iniş olabilir,” dedi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI (SATIŞ):

Ons Altın: 3.376,31 Dolar

Gram Altın: 4.195,77 TL

Çeyrek Altın: 6.860,08 TL

Yarım Altın: 13.710,94 TL

Cumhuriyet Altını: 27.339,79 TL

Tam Altın: 27.669,00 TL

Ata Altın: 28.678,46 TL

22 Ayar Bilezik Gramı: 4.049,39 TL

Altın fiyatlarındaki gelişmeler yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, gözler Fed'in açıklamalarına çevrilmiş durumda.

(NOT: YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR!)