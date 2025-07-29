Konut ve araç fiyatlarında görülen yükseliş, yatırımcıların ilgisini tarlaya ve imarlı arsalara yönlendirdi. Sektör temsilcileri, özellikle son haftalarda arsaya yönelik yoğun bir ilgi olduğunu belirtti. Günlük ortalama 5-10 kişinin arsa satışı için başvurduğu, buna karşılık 3-4 alıcının da arsa arayışında olduğu ifade edildi. Uzun süredir fiyatlarda kayda değer bir değişiklik yaşanmaması, arsa yatırımını daha cazip hâle getirdi.

"Kriz Değil Fırsat Dönemi"

Piyasa uzmanları bu durumu “kriz değil, fırsat dönemi” olarak yorumladı. 2023 ve 2024 yıllarında gayrimenkul yatırımlarının en çok kazandıran alanlarından birinin arsa olduğunu belirten uzmanlar, “Bakmakla yetinmeyin, harekete geçin” çağrısında bulundu.

Tapu Kontrollerine Dikkat!

Arsa yatırımı yaparken en büyük risklerden biri olarak dolandırıcılık öne çıktı. Uzmanlar, özellikle tapu kontrollerinin eksiksiz yapılması gerektiğine dikkat çekti. Tapuda yer alan ada ve parsel bilgilerinin, satıcı tarafından sunulan belgelerle birebir örtüşmesi gerektiği vurgulandı. Fiyat konusunda taraflar anlaşmaya vardıysa ve tapu bilgileri doğrulandıysa, risk büyük ölçüde azalıyor.

Ayrıca yatırımcılara güvenilir ve kurumsal firmalarla çalışmaları tavsiye ediliyor. Firma geçmişi, referansları ve önceki projeleri yatırım kararında belirleyici olmalı.

Uzun Vadede Kazanç Sağlıyor

Arsa yatırımı, kısa vadede yüksek kazanç vadeden bir araç olmaktan çok, uzun vadeli getiri sağlayan bir yatırım olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, arsa alan bir yatırımcının en az 5 ila 10 yıl bu yatırımı unutarak beklemesi gerektiğini belirtiyor.

Öte yandan şehir merkezindeki konutlar, kısa sürede gelir elde etmek isteyenler için daha uygun bir seçenek olarak değerlendiriliyor. Bu nedenle yatırımcıların, beklenti sürelerine uygun bir yatırım planı yapmaları öneriliyor.