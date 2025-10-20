Yerköy Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Mahmut Otugüzel, 20 Ekim Dünya Osteoporoz Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, kemik erimesi olarak bilinen osteoporozun sessiz ilerleyen ancak ciddi sonuçlar doğurabilen bir hastalık olduğuna dikkat çekti.

Op. Dr. Otugüzel, osteoporozun kemik yoğunluğunun azalmasıyla kemiklerin zayıflayıp kırılgan hale geldiğini belirterek, “Osteoporoz, halk arasında kemik erimesi olarak bilinir. Uzun süre belirti vermeden ilerleyebilir, bu nedenle ‘sessiz hastalık’ olarak da tanımlanır” ifadelerini kullandı.

Hastalığın en çok menopoz sonrası dönemdeki kadınlarda görüldüğünü aktaran Otugüzel, “İleri yaş, hareketsiz yaşam, kalsiyum ve D vitamini eksikliği, sigara kullanımı ve aşırı alkol tüketimi osteoporoz riskini artıran başlıca faktörlerdir” dedi.

Osteoporozdan korunmanın mümkün olduğunu vurgulayan Otugüzel, “Düzenli egzersiz yapmak, süt ve süt ürünleri gibi kalsiyumdan zengin gıdalarla beslenmek, güneş ışığından yeterince faydalanmak ve kemik yoğunluğu ölçümlerini düzenli yaptırmak büyük önem taşıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Op. Dr. Otugüzel, konuşmasını “Unutmayalım; güçlü kemikler, sağlıklı bir yaşamın temelidir.” sözleriyle tamamladı.