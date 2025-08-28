Coşkunsoy, hemen her evde bir gencin ergenlik çağında olduğuna dikkat çekerek, anne ve babaların bu dönemde çatışmalar yaşayabildiğini ifade etti.

Ergenlerde üç temel etkenin öne çıktığını belirten Coşkunsoy, bunları şöyle sıraladı: “Beyin gelişimi: Beyin tam gelişmediği için öfke, ani kararlar ve isyan görülebiliyor. Bağımsızlık savaşı: Çocuk, iletişim kopukluğu yaşadığında evi terk etme tehdidinde bulunabiliyor. Kimlik arayışı: Çocuk “Ben kimim?” sorusuna cevap ararken aileden doğru yönlendirme bekliyor.”

Coşkunsoy, ailelere şu önerilerde bulundu: “Çocuğun öfkesine aynı öfkeyle karşılık verilmemeli, sakin tavırlarla yaklaşılmalı. Çocuğa değerli olduğu hissettirilmeli, anlattıkları sabırla dinlenmeli. Kimlik arayışında ise cezalandırma yerine sevgi ve değer verilerek sınırlar konulmalı.”

Çocukların yanlış tutumlar nedeniyle sevgiyi dışarıda aradığını dile getiren Coşkunsoy, “Bağımlılık yaşı artık 11-12’li yaşlara kadar düşmüş durumda. Bu nedenle çocuklarımıza sahip çıkmalı, sevgimizi hissettirmeliyiz. Onların başka çevrelerin eline düşmesine izin vermemeliyiz” dedi.

Aile ve toplumun önemine vurgu yapan Coşkunsoy, sözlerini şöyle tamamladı: “Çocuklar bizim, toplum bizim, dünya bizim. Dünya Bağımlılıkla Mücadele Derneği olarak herkese sağlıklı bir yaşam diliyoruz ve diyoruz ki: Bağımlı olmayın, bağımsız olun.”