Yozgat Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Cihan Koç, son dönemlerde 50 yaş ve üzeri bireylerin evde kontrolsüz şekilde yaptığı egzersizler nedeniyle sağlık problemleri yaşanabileceğini belirtti.

Pandemi sonrası dönemde artan ev içi spor alışkanlığının, uzman desteği alınmadan yapıldığında ciddi kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarına neden olabileceğini söyleyen Uz. Dr. Cihan Koç, özellikle sosyal medyada paylaşılan egzersiz içeriklerinin her birey için uygun olmadığının altını çizdi.

“Bazı bireyler, internetten izledikleri zorlu pilates ya da yoga hareketlerini olduğu gibi uygulamaya çalışıyor. Ancak 50 yaş sonrasında vücut esnekliği, kas dayanıklılığı ve denge özellikleri genç yaşlara kıyasla azalıyor” diyen Cihan Koç, bu durumun ciddi sakatlanmalara neden olabileceğini ifade etti.

Özellikle bazı egzersizler 50 yaş üstü bireylerde sakatlık riskini arttırdığının altını çizen Koç, egzersizleri şu şekilde sıraladı;

“Yanlış yapılan mekik ve şınav: Bel ve boyun fıtıklarını tetikleyebilir.

Tek ayak üzerinde denge çalışmaları: Düşme ve kalça kırığı gibi ciddi sonuçlar doğurabilir.

Zıplamalı kardiyo egzersizleri: Diz ve bileklerde aşırı zorlanmaya neden olur.

İleri seviye esneme ve yoga pozisyonları: Kas ve tendon yırtıkları görülebilir.”

"Fizik Tedavi Uzmanına Danışılmalı"

“Her yaşta hareket etmek elbette çok önemli, ancak nasıl ve ne şekilde yapıldığı daha da önemli” diyen Uz. Dr. Cihan Koç, egzersizin mutlaka bireyin yaşına, sağlık geçmişine ve fiziksel kapasitesine uygun olarak planlanması gerektiğini belirtti.

Koç, “Kronik hastalığı olan kişiler, özellikle kalp, tansiyon ya da ortopedik sorunlar yaşayanlar, egzersize başlamadan önce mutlaka fizik tedavi uzmanına danışmalı” uyarısında bulundu.

Koç, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Spor, sağlıklı kalmak içindir; ama ancak doğru yapıldığında bu amaca hizmet eder. Bilinçsizce yapılan her hareket, fayda değil, risk taşır.”