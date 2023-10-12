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Günümüzde artan teknolojiyle görme bozukluğunun daha da fazlalaştığını belirten uzmanlar, göz sağlığı için uyarılarda bulundu. Açık havada daha çok vakit geçirilmesini öneren uzmanlar, bilgisayar ekranının ise 50 cm uzaklıkta olması gerektiğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, tüm dünyada en az 2.2 milyar, Türkiye’de ise yaklaşık 8.4 milyon kişide görme bozukluğu bulunuyor.

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet İçöz, göz hastalıklarını önlemek ve göz sağlığını korumak için şunları söyledi: “Dünya görme günü, önlenebilir körlük ve görme kusurlarına farkındalık oluşturmak için düzenlenmektedir. DSÖ verilerine göre, 1 milyardan fazla insanın önlenebilecek veya henüz tedavi edilmemiş görme bozukluğu bulunmaktadır. Bu nedenle toplumun her yaş grubu düzenli aralıklarla muayene olmalıdır. Yenidoğan- 3 yaş arası mutlaka göz muayenesi yapılmalı. 40 yaşından itibaren düzenli aralıklarla yılda 1 kez muayene gerekir. Çağımız teknoloji çağı, bilgisayarlar ve telefonlara ayrılan süre boyunca 20 dakikada bir 20 saniye boyunca uzağa bakılmalı. Çocuklarımızın fiziksel aktivitelerini gün ışığında geçirmeleri sağlanmalıdır.”